Foz registra o quarto óbito por Covid-19

Foz do Iguaçu registrou neste domingo (14) o quarto óbito por Covid-19. O paciente, de 60 anos, estava em casa onde cumpria isolamento domiciliar. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, ele coletou exame para diagnóstico da doença no dia 12 de junho, e o resultado positivo foi confirmado no dia 13, quando o paciente recebeu atendimento médico via telemedicina. O caso foi classificado como transmissão comunitária.

Até sábado à noite ele estava bem e apresentava somente tosse seca. No domingo (14), apresentou falta de ar e rapidamente veio a óbito, às 16h23. O paciente possuía comorbidades, como hipertensão e diabetes. A suspeita é que o paciente tenha tido complicações cardíacas.

O município seguiu todo o protocolo de manejo do corpo, conforme determina o Ministério da Saúde. O corpo foi sepultado ontem a noite no Cemitério do Jardim São Paulo.