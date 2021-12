Foz terá parada inédita no Natal de Águas e Luzes

Trânsito será interditado durante as apresentações de quinta a sábado, dias 9,10 e 11.



Um grande desfile com Papai Noel, divertidos personagens e muitas surpresas vão marcar a abertura da Parada Um Encanto de Natal, nesta quinta-feira, 9, a partir das 19 horas, no centro de Foz do Iguaçu. O desfile integra o Natal de Águas e Luzes, uma iniciativa da usina de Itaipu, Prefeitura, Fundo Iguaçu e parceiros.

A parada vai acontecer no cruzamento da avenida Jorge Schimmelpfeng com a Avenida Brasil, e segue até a Rua Marechal Floriano Peixoto. A duração prevista é de uma hora.

Para garantir a segurança de quem acompanhar o desfile a pé, a Fundação Cultural e o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu – Foztrans estabeleceram uma série de alterações nas principais vias de circulação. As interdições acontecem do dia 9 ao dia 11, sempre das 18h às 22h.

Na parte superior da Avenida Brasil, para quem trafegar no sentido cemitério/centro, o acesso estará permitido até o mastro da bandeira para retorno, ficando interditada a passagem pela avenida Jorge Schimmelpfeng. O mesmo acontece na parte inferior, continuação da Avenida Brasil até chegar à Schimmelpfeng, onde o tráfego de veículo poderá ser feito somente à direita em direção à avenida JK.

A Av. Jorge Schimmelpfeng será interditada entre as Ruas Benjamin Constant (Biblioteca Pública) e Rua Marechal Floriano Peixoto.

A rua Almirante Barroso estará interditada entre as ruas Belarmino de Mendonça e Av. Jorge Schimmelpfeng.

As interdições duram apenas o tempo da Parada de Natal, e o retorno dos artistas ao prédio da Fundação Cultural. As vias serão liberadas a partir das 22h.

*Encanto*

A parada Um Encanto de Natal, da Cia Sorriso com Arte, é formada por alas temáticas, entre elas, a Ala das Águas, uma homenagem às Cataratas do Iguaçu.

Logo depois, a Ala da Luz, remete ao nascimento do menino Jesus. Nas alas seguintes, símbolos como o Vale das Borboletas e Pequeno Bosque são um verdadeiro passeio à fauna e flora da região.

As crianças também terão participação fundamental numa ala dedicada a elas, simbolizando esperança e alegria. Além delas, duendes e, claro, Papai Noel também serão destaques. Na parada serão celebrados sentimentos de amor e fraternidade natalina.

Créditos: Itaipu Binacional.