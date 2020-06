Foztrans e 14º batalhão da PM firmam cooperação para fabricação de pavers

Os blocos de concreto serão instalados em pontos de ônibus

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) firmou uma parceria com o 14º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) para a fabricação de mais de mil metros quadrados de pavers. Os blocos de concretos pré-moldados serão instalados em abrigos de ônibus de todas as regiões da cidade.

“O Foztrans e o 14º batalhão já desenvolvem diversos trabalhos em conjunto, e agora executaremos mais uma parceria. Os pavers serão essenciais para melhorar a mobilidade nas paradas do transporte coletivo, já que muitos não possuem calçadas”, comentou o superintendente do Foztrans, Fernando Maraninchi.

Por meio da cooperação firmada, o Foztrans repassará 75 toneladas de cimento para o batalhão, que a cada 1,2 sacos de cimentos entregará 1 metro quadrado de pavers padrão de 6 cm. O material será fabricado por apenados que cumprem medidas de ressocialização na unidade militar. A previsão é que sejam fabricados 1.250 metros quadrados de pavers.