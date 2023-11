Frota para patrulhamento do reservatório

Na semana, a área de segurança da empresa Itaipu Binacional recebeu mais uma embarcação para ser usada no monitoramento e fiscalização do reservatório da usina e áreas ao redor, além de colaborar com outros órgãos de segurança da região.

A embarcação chamada “Tarobá” foi adquirida ao preço de R$ 226.580,00, que inclui o motor de 115 hp, a carreta, a sirene e os acessórios.

Enio Verri, diretor-geral brasileiro, Iggor Gomes Rocha, diretor administrativo, e Washington Alves da Rosa, superintendente de Segurança Empresarial, estiveram presentes na cerimônia, juntamente com outras autoridades e funcionários.

Com a chegada da nova embarcação, a frota de Segurança da Itaipu agora possui um total de seis veículos, que incluem embarcações em alumínio, motos aquáticas e um inflável.

De acordo com o superintendente, o “Tarobá” terá a função de apoiar a fiscalização da faixa de proteção, com ênfase na conservação ambiental, uma vez que as equipes realizarão patrulhamento de Foz do Iguaçu a Guaíra durante seus deslocamentos.

Se houver qualquer irregularidade, os órgãos competentes, como a Polícia Ambiental, a Marinha e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), serão chamados para intervir.

Enio Verri avaliou que a entrega da embarcação foi significativa e simbólica para o compromisso da empresa com a preservação do meio ambiente.

A Binacional investe cerca de R$ 10 milhões anualmente em projetos de segurança para sua área de influência, além de estabelecer convênios com vários Órgãos e Forças de Segurança.

Além de cuidar do patrimônio, a segurança também se concentra em garantir a integridade e conservação do reservatório do lago de Itaipu, que é vital para a geração de energia.

A área de proteção da Itaipu Binacional é delimitada estrategicamente ao redor do reservatório, onde são realizadas operações de vigilância e controle para impedir invasões, incêndios, pesca e caça ilegais.

A faixa de proteção tem um papel fundamental na preservação do ecossistema local, assegurando um ambiente saudável e favorável à produção de energia. A presença da faixa de proteção é crucial para a conservação do reservatório de Itaipu.

Ao evitar invasões e ações ilegais na área, a segurança ajuda a manter a qualidade da água e a preservar a biodiversidade local.

É crucial para a sustentabilidade do reservatório e para assegurar a produção eficiente e responsável de energia hidrelétrica.

Além disso, a segurança empresarial da Itaipu Binacional também atua como ferramenta de educação e conscientização para a comunidade, destacando a importância da preservação ambiental e o valor do patrimônio natural.

A segurança busca envolver a comunidade local e promover a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente por meio de ações de educação ambiental, visando o bem-estar das gerações atuais e futuras.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.