Fundo emergencial da Itaipu beneficia o Lar dos Velhinhos

Repasse será utilizado na compra de alimentos, medicamentos e produtos de higiene e de proteção contra a covid-19.

O Lar dos Velhinhos de Foz do Iguaçu vai receber, por meio do Fundo de Auxílio Eventual da Itaipu Binacional, a soma de R$ 174.984,45, para aquisição de materiais de limpeza, alimentação, higiene e segurança para a manutenção do atendimento durante a pandemia do coronavírus. O repasse deve ser feito em até 30 dias, após a apresentação da documentação e adequação às normas da empresa.

A instituição atende, atualmente, 57 idosos e idosas em situação de vulnerabilidade social e com diversos graus de dependência. Além de moradia, o espaço oferece alimentação especial, lavanderia, atendimento social, psicológico, cuidados com a saúde, fisioterapia e recreação em tempo integral. Mais de 30 pessoas integram o quadro de colaboradores do Lar.

O novo coronavírus trouxe novos desafios a essa equipe, visto que a taxa de contágio e de morbidade da doença é maior entre o público idoso e/ou portador de doenças crônicas – justamente o público atendido no Lar dos Velhinhos.

Segundo o plano de trabalho da instituição, o recurso será aplicado na compra de insumos específicos para garantir a estrutura operacional adequada para o enfrentamento à covid-19 nos acolhidos pelo Lar dos Velhinhos, bem como para a proteção de seus colaboradores, envolvidos direta ou indiretamente com os idosos.

“Com o valor arrecadado, o Lar dos Velhinhos conseguirá manter um estoque de materiais necessários para evitar o contágio dos idosos e dos colaboradores, como produtos essenciais de limpeza, desinfetantes, álcool em gel e materiais descartáveis; poderá munir com equipamentos de proteção individuais 100% dos colaboradores que estão em contato com os idosos e com a casa, tudo de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde”, explicou Maicon Schneider, presidente do Lar dos Velhinhos.

Em nome dos idosos acolhidos, Schneider agradeceu a Itaipu pelo repasse. “Sabemos que a crise é geral, mas, com a diminuição do volume de doações, foi fundamental a mobilização da sociedade civil organizada para superar este desafio. Vemos este auxílio da Itaipu como oportunidade não só de desviarmos este problema, mas também de nos tornarmos uma instituição modelo, que superará esta crise ilesa”, finalizou.

Auxílio

Por decisão da diretoria da Itaipu, para enfrentar o período de crise provocada pelo novo coronavírus, o valor do fundo de auxílio eventual passou de US$ 250 mil para US$ 550 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões. Esse dinheiro é destinado a entidades sem fins lucrativos.

Esse fundo, que só pode ser usado em atendimentos de caráter excepcional, é voltado para ações de caráter ambiental, socioassistencial, educativo e cultural. Cada entidade pode ser atendida com até R$ 175 mil. Todas devem estar devidamente cadastradas na Itaipu e não apresentar nenhum tipo de pendência.