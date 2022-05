Gastronomia comemora movimento em Dia das Mães extraordinário no Paraná

Bares, restaurantes e churrascarias registraram a melhor data dos últimos cinco anos nos polos do Estado.

O movimento em bares, restaurantes e churrascarias do Paraná no domingo de Dia das Mães superou as expectativas. Depois de dois anos com muitas restrições e perdas, o setor tem o melhor das mães dos últimos cinco anos nas principais cidades polos do Estado comemorou Fábio Aguayo, presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (AbraBar), filiada da Confederação Nacional do Turismo (CNTur).

“Do litoral à Foz do Iguaçu, especialmente na capital, nos polos de gastronomia no mais tradicional de todos em Santa Felicidade, a comemoração foi muito boa e como uma redenção”, listou Aguayo, diretor da CNTur. O movimento extra garantiu um aumento de pelo menos 30% no faturamento. Em cidades como Londrina e Matinhos não foi diferente, “neste ritual de reunir a família”, ressaltou.

O que ficou perceptível é que o setor, com todas as adversidades dos últimos anos, especialmente com atual momento da crise econômica e inflação galopando, está fazendo um esforço muito grande para manter os negócios e não afastar os clientes. “O desafio é mexer nos cardápios sem assustar e ter prejuízo”, disse.

Planejamento

A data em homenagem às mães reúne tradicionalmente as famílias. Muitas optam por um programa diferente, que inclui um almoço, especialmente neste período de pós-pandemia. “Sabemos que o dia das mães é uma das datas mais importantes e estratégica para o setor e sabíamos desta demanda reprimida e trabalhamos duro para receber todos bem”.

O exemplo foram as filas e espera em todos lugares, onde os clientes prezam pelo bom atendimento e qualidade dos serviços, produtos. “O resultado só poderia ser excelente, como foi neste 8 de maio de 2022”, completou o representante das entidades.

Foto: Divulgação/AbraBar.