Governador Ratinho Júnior recebe lista de reivindicações para retomada do turismo e da economia em Foz do Iguaçu

Redução do ICMS na aviação, recursos para o Foz Juro Zero e apoio para a cidade sediar hub de inovação estiveram entre as solicitações

Com o objetivo de acelerar o processo de retomada do turismo e das atividades econômicas locais, nesta segunda-feira (11) o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Paulo Angeli, se reuniu com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o deputado federal Paulo Martins, para apresentar as principais necessidades e reivindicações do setor.

Entre as pautas estiveram a solicitação da redução da alíquota de ICMS do querosene utilizado na aviação, e outros assuntos importantes relacionados à economia do município, como o pedido de mais de R$ 15 milhões para o projeto Foz Juro Zero. “A interlocução do deputado Paulo Martins foi de suma importância para o sucesso da reunião em que levamos pautas já previamente aprovadas pelo prefeito Chico Brasileiro, que não está medido esforços para apoiar esse processo de retomada”, explica o secretário.

O secretário também solicitou apoio do Estado para que Foz sedie o projeto Hub Wakalua Brasil, o primeiro centro global dedicado à inovação em turismo, fundado pela Globalia e pela Organização Mundial do Turismo (OMT). Sobre o assunto, o governador se comprometeu a tratar o projeto como política de Estado.

Outro assunto discutido foi a possibilidade de implantação de cabeamento subterrâneo na Avenida Pedro Basso, conhecida como uma das mais bonitas do Brasil. “O governador afirmou que vai encaminhar a solicitação para que a Copel tome as devidas providências”, explica Angeli.