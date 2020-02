Governo do Estado executará obras nas marginais da BR-277 em Foz

Anúncio foi feito ontem (04) pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex

O Governo do Estado do Paraná executará obras de infraestrutura na BR-277, no trecho entre o CTG Charrua e o viaduto da Avenida Costa e Silva. O anúncio foi feito pelo secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, durante uma reunião na tarde de ontem (04), em Curitiba, com o prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro.

“Foz do Iguaçu está recebendo diversas obras de infraestrutura, e o governo do Estado tem sido essencial neste processo. Recentemente foi inaugurado o viaduto da BR-277 com a Costa e Silva que era uma reivindicação dos iguaçuenses e em breve novas obras de infraestrutura serão anunciadas. A Itaipu também tem sido uma grade aliada do progresso de Foz do Iguaçu, com a construção da segunda ponte e a ampliação da pista do aeroporto”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

No trecho da rodovia e nas marginais serão executadas intervenções viárias para melhorar a mobilidade urbana e o acesso dos moradores aos bairros. “Recentemente entregamos o viaduto e já colocamos a obrigação para que a concessionária realize ainda neste ano, as obras de melhorias no trecho da rodovia. Essa é uma obra que não pode esperar mais e quero reafirmar o compromisso do governador Ratinho Junior em transformar Foz do Iguaçu em novo momento marco de desenvolvimento”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.