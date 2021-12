Grande público celebra retorno presencial a espetáculo de Natal em Foz do Iguaçu

Famílias inteiras em clima de esperança acompanharam show de abertura do Natal de Águas e Luzes, nesta quarta-feira (1º). Iniciativa é da Itaipu Binacional, prefeitura e parceiros.

Quem esteve na noite desta quarta-feira (1º) na Praça da Paz, para acompanhar a abertura do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, assistiu a muito mais que um espetáculo. Compartilhou com mais de 15 mil pessoas um sentimento mútuo de esperança.

“A gente ficou esperando [a festa de Natal] no ano passado, mas só podia passar por aqui de carro, ou ver pelo ônibus. E foi o que a gente fez. Neste ano, voltar aqui, poder trazer a família, é maravilhoso”, disse Liza Zarrateca, moradora do Ouro Verde, acompanhada de sobrinhos e amigos. Para ela, a celebração era dupla: “me curei da covid faz três dias e agora quero aproveitar cada momento”.

A alegria em compartilhar o momento também era visível no olhar da professora Yasmin de Souza. Ao lado da família, ela levou cadeiras de praia e mantimentos para acompanhar o show. Aliviada, mas ainda utilizando máscara, elogiou a iniciativa. “Tenho um sentimento de esperança enorme neste Natal”, disse.

Sentimento também compartilhado por outras milhares de pessoas que circularam pela praça e pela Feirinha de Natal na JK. “Ano passado foi muito difícil para todos aqui, especialmente para quem mexe com artesanato. Ver de novo a circulação de pessoas dá um alívio, mas a gente sabe que ainda precisa se cuidar”, disse a feirante artesã Elisangela Carrascoza.

A grande circulação de pessoas pela feirinha também empolgou a feirante Ana Lúcia Marchele. “Participo da feirinha há 25 anos e hoje me sinto muito feliz por estar aqui, depois de um ano tão difícil. A feira no Natal é sempre um sucesso e poder voltar é mais alegria ainda.”

Com a chegada do Papai Noel, milhares de luzes foram acesas, iluminando toda a praça e encantando quem acompanhou o espetáculo da Cia Sorriso com Arte. “O Natal é minha data favorita do ano, porque remete à infância. Me sinto emocionada de estar aqui hoje”, disse a jogadora de vôlei Renata Heiss. Na companhia de outras nove atletas do time da cidade, Renata festejou na abertura do Natal a vitória sobre um adversário.

O pequeno Gustavo Gasparin, 7 anos, acompanhou o espetáculo de pé. “Não estou cansado, consegui ver muita coisa daqui”, disse, aplaudindo a chegada do Papai Noel. Perto dele, Ramona Sutil, de 47 anos, abraçou a neta emocionada. “Se me perguntar quem gosta mais do Natal, se sou eu ou ela (neta), vou dizer que sou eu.”

A programação do Natal de Águas e Luzes está disponível no site: https://www.natalaguaseluzes.com.br/

Créditos: Christian Rizzi/Itaipu Binacional.