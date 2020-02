Escrito por: Maria Helena Kleinschmitt

Em clima de Oscar, vamos relembrar grandes produções gravadas nas Cataratas do Iguaçu!

Nossa maravilha que já estrelou vários filmes e encanta a todos mesmo nas telas.

Em destaque mencionaremos a belíssima produção ‘A Missão’, que brilhou no Oscar e levou o troféu de melhor fotografia com as Cataratas. Ainda sobre a produção, conta com Robert de Niro e sem dúvidas é um clássico!

Outa incrível produção que abrilhantou nas telinhas com participação especial das Cataratas foi Pantera Negra, que fez um enorme sucesso de público e crítica, com encantadoras cenas em meio as lindas cachoeiras.

Seguindo com as produções, ‘Mulher Fantástica’ venceu como melhor filme estrangeiro e trouxe outras lindas cenas com as quedas!

Você pode ver mais dessas lindas cenas e outros filmes destaques no canal do YouTube oficial as Cataratas do Iguaçu!

Canal: Cataratas do Iguaçu Brasil

https://bit.ly/31HBJo0