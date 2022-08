Grupo Fienile é a mais nova empresa âncora do Espaço Impulso

O objetivo é contribuir com o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o agro e impulsionar seus negócios relacionados à inovação junto ao Espaço Impulso.

O Espaço Impulso passa a contar com mais uma empresa âncora: o Grupo Fienile. Especializada em tecnologia para lavoura, a empresa é formada por produtores, pesquisadores e empreendedores com vasta experiência em cultivos agrícolas. Entre os valores da Fienile estão o propósito social, ambiental e econômico.

O grupo, que atua em vários estados do Brasil, é responsável pela criação e a execução do primeiro pivô central com iluminação artificial do mundo: a tecnologia Irriluce. A solução é uma suplementação luminosa que proporciona o melhor desenvolvimento das plantas e o incremento na produção.

Segundo o CEO do Grupo Fienile, Gustavo Grossi, a empresa dedica-se aos avanços na produção de alimentos com sustentabilidade. “Para a Fienile, se tornar uma empresa âncora dentro do Espaço Impulso, é uma oportunidade de buscar tudo o que tem de mais novo e que está evoluindo perante a produção de alimentos”, explicou.

Gustavo também destacou a expectativa de entender as necessidades do mercado, para poder oferecer melhores soluções frente às demandas de produtividade e segurança alimentar. ”Observamos a oportunidade, junto com o Espaço Impulso, o PTI-BR e todos os parceiros relacionados, de impulsionar a tecnologia e a inovação do setor”.

Fortalecimento do Agro

Para o gerente do Centro de Empreendedorismo do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), Regean Gomes, a parceria do Grupo Fienile com o Espaço Impulso irá potencializar e fortalecer o agronegócio paranaense e de todo o Brasil. “Temos a certeza que tem muito a somar com a rede de parceiros e startups, impulsionando iniciativas de inovação tecnológica para o agronegócio e a geração de novos negócios”, afirmou.

A parceria com o Espaço Impulso com a Fienile já está em destaque na edição de Inverno do Show Rural, em Cascavel. No espaço especialmente voltado para inovações e tecnologias aplicadas ao agronegócio, a empresa apresentou sobre “O grande salto de produtividade: tecnologia Irriluce, suplementação luminosa outdoor”. Além disso, expôs a tecnologia para o público que participa do evento.

Hub de inovação

Entre parceiros, apoiadores e startups, o Espaço Impulso já conta com mais de 40 empresas. O laboratório, lançado em fevereiro de 2022, é um hub de inovação, onde soluções para as demandas do cooperativismo e do agronegócio podem ser testadas e validadas.

O objetivo do espaço é promover o desenvolvimento de experiências inovadoras e impulsionar o agronegócio regional. Para isso, conta com 400 m² para coworking, salas de reuniões, salas privativas e auditório somados a 720 mil m² de espaço para experimentação.

No laboratório as empresas encontram um ambiente conectado à tecnologia, educação do futuro, startups e um framework de inovação aberta. Assim, buscam abranger o ambiente empresarial nas esferas social, tecnológica, operacional e estratégica.

Créditos: PTI-BR.