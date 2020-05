Guarda Municipal completa 26 anos de atuação

Ao longo da história, instituição atendeu cerca de 300 mil ocorrências, prestando serviços à sociedade iguaçuense

Hoje (05), a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu completa 26 anos ininterruptos de serviços prestados à sociedade iguaçuense. A instituição, que está presente em todas as regiões da cidade com servidores dedicados e aptos a atender diferentes situações já atuou em cerca de 300 mil ocorrências, com foco no bem estar social e patrimonial.

Caracterizada pelo forte papel de polícia cidadã nos bairros, a GM de Foz do Iguaçu ainda conta com equipes especializadas de Trânsito, Tático, Defesa Ambiental, Patrulha Maria da Penha, Defesa Civil, Corregedoria, Gestão Integrada e quadro Administrativo. A Guarda também executa um amplo trabalho de projetos preventivos voltados às crianças e adolescentes.

“A Guarda Municipal é formada por uma valorosa equipe. Pessoas que trabalham pela segurança e o bem estar da população. Parabéns a todos os integrantes desta instituição, inclusive os servidores que já estão aposentados e que muito contribuíram para a grandeza da GM”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Nos últimos anos, a prefeitura aplicou importantes recursos na instituição como: aquisição de novos coletes balísticos, armamentos do tipo pistola, viaturas, um moderno sistema de videomonitoramento, estande de tiro virtual, entre outras melhorias.

“A gloriosa Guarda Municipal faz um extraordinário trabalho e não há mais como pensar em gestão de segurança pública sem citar a Guarda Municipal. Por ser uma cidade de fronteira, Foz do Iguaçu possui algumas particularidades, mas com um trabalho sério e principalmente integrado com as demais forças de segurança vamos superando os desafios dia após dia, buscando sempre garantir a segurança dos iguaçuenses”, disse o secretário de segurança pública, Reginaldo da Silva.

O diretor geral da GM, José Vicenzi destaca a eficiência técnica da instituição. “A GM se destaca pela elevada capacidade técnica de seus membros em atuar de forma precisa, nos mais variados ambientes e situações. Em 26 anos de atuação, já foram atendidas quase 300 mil ocorrências, dessas, mais de 70 mil de cunho policial”, disse.



Histórico

A Guarda Municipal foi criada pela Lei 1.370, de 23 de novembro de 1987, como Autarquia e teve seus serviços operacionais efetivados em 5 de maio de 1994 com a primeira turma composta por 120 homens. Posteriormente foram feitos mais três concursos, que reforçaram o quadro efetivo da instituição. Em 2001, a Autarquia Guarda Municipal foi extinta, e em 2013, através da lei 4.069, de 14 de fevereiro, passou a ser denominada Secretaria Municipal de Segurança Pública. A Guarda Municipal passou a ser uma Diretoria dessa secretaria.