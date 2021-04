HackaCom, a maior maratona de inovação e comunicação do Paraná, está com inscrições abertas

A ser realizado entre 21 e 23 de maio, o primeiro hackaton de comunicação do Paraná é uma parceria entre o IGR PCOM e o Parque Tecnológico Itaipu. Estão convidados a participar do evento, profissionais da área e entusiastas da comunicação social.

Quem trabalha pelo desenvolvimento da sociedade, não pode ficar de fora! A maior maratona de comunicação e inovação do Paraná, o Social HackaCom, convida profissionais das áreas de marketing e comunicação, negócios e gestão, e entusiastas da temática, para participar do evento que acontecerá entre os dias 21 e 23 de maio.

O Social HackaCom é uma maratona que reunirá, digitalmente, acadêmicos e profissionais que buscam trabalhar com propósito e gerar impacto social positivo. O evento vem para despertar a criatividade dos participantes, estimulando a resolução de problemas e a tomada de decisão em um ambiente casual, além de propor soluções executáveis que podem ser utilizadas por organizações do terceiro setor. Este é o primeiro Hackathon de Comunicação e Propósito do Paraná, e está sendo promovido pelo Instituto de Responsabilidade Social do Grupo Paranaense de Comunicação (IGRPCOM) em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR).

O HackaCom vem ao encontro da missão do PTI-BR, que é promover a sinergia entre empresas, centros de pesquisa, laboratórios e instituições de ensino, fazendo a conexão entre educação, pesquisa, tecnologia, inovação e negócios em prol do desenvolvimento da sociedade. Atuando na integração de conhecimentos e tecnologias, o Parque visa entregar soluções que apoiam no progresso da sociedade. Essa afirmação é do diretor de negócios e inovação do PTI, Rodrigo Régis.

Inscrições podem ser feitas até 20/05, mas lembre-se, as vagas são limitadas! Você pode fazer sua inscrição pelo site: [ http://www.socialhackacom.com.br/ | socialhackacom.com.br ] . O HackaCom tem apoio da RPC, Gazeta do Povo, Tribuna do Paraná, 98FM, Mundo Livre FM e Capital FM.

Hackathone-se Week

O Social Hackacom prevê um “esquenta” para os participantes. Entre os dias 17 e 20 de maio, acontecerá o _Hackathone-se Week_, uma semana dedicada à discussão de temáticas relacionadas ao que rolará no Social HackaCom. Cada dia contará com um bate-papo com convidado de renome de mercado, rodas de conversa sobre o assunto e análise de cases. Os temas serão: insights, comunicação e marketing, tecnlogias e inovação e por fim, área social.

Créditos: Fundação Parque Tecnológico Itaipu