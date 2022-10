Hackateens 2022 desafia estudantes a desenvolverem ideias e soluções criativas para a educação

A maratona é realizada durante a Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias) nas categorias alunos e professores; Os melhores trabalhos serão premiados.

Com o intuito de fomentar ideias e a cultura de inovação, está sendo realizado durante a programação da FIciencias, o Hackateens 2022 (1º Hackathon para jovens). A maratona, com o tema educação, iniciou nesta terça-feira (25), com o propósito de contribuir na resolução de problemas reais para a disseminação do conhecimento científico e empreendedor.

Participam da iniciativa alunos, universitários e professores do Brasil, Paraguai e Argentina a partir de 14 anos de qualquer área do ensino (médio, técnico ou a educação de jovens e adultos em níveis equivalentes), que possuem o interesse em propor soluções inovadoras na temática do Hackateens.

Conectado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 “educação de qualidade”, o Hackateens conta com duas categorias: alunos e professores. O cronograma de atividades está ocorrendo durante a feira, realizada entre 24 e 28 de outubro, no Hotel Golden Park em Foz do Iguaçu.

A maratona conta com as etapas de formação dos grupos (entre três a cinco alunos), sorteio de temas, maratona, mentoria e prototipagem, apresentações/pitch’s para a avaliação dos projetos e por fim, o resultado final, que será divulgado na sexta-feira (28), último dia da FIciencias.

Desafios

Os desafios do Hackateens são baseados nas três seguintes perguntas: “Como podemos contribuir com a vida do professor em sala de aula diante das dificuldades encontradas no retorno às aulas presenciais?”, “Como podemos diminuir a defasagem de aprendizado causada pela pandemia?” e “Como podemos aproximar a família do processo de ensino e aprendizagem?”.

De acordo com a gestora do Centro de Competência Ciência e Educação do PTI-BR, Andréa Pavei Schmoeller, a 1ª edição do Hackateens representa o fomento à educação e à ciência por meio da resolução de problemas, raciocínio lógico e criatividade voltados para os impactos da pandemia no meio escolar. “Durante esses quatro dias de maratona será uma grande experiência para alunos de professores do Brasil, Paraguai e Argentina pensarem e proporem soluções sobre esse tema tão importante”, destacou.

Premiação

Os trabalhos apresentados pelas equipes vão ser avaliados, na noite de quinta-feira (27), por uma comissão julgadora composta por profissionais da área de educação, tecnologia e negócios. Compõem os critérios de avaliação a adequação ao tema e desafio propostos; criatividade e inovação da solução; validação da solução; viabilidade de execução da solução desenvolvida e preenchimento dos checkpoints.

A maratona premiará as equipes responsáveis pelos três melhores projetos classificados em cada categoria. Alunos: R$ 2.500,00 (1º colocado), R$ 1.500,00 (2º colocado) e R$ 1.000,00 (3º colocado). Professores com R$ 1.500,00 (1º colocado), R$ 1.000,00 (2º colocado) e R$ 500,00 (3º colocado).

Sobre a Ficiencias

A Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias), é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadoras, contribuírem com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. Nesta edição de 2022 o evento recebe a exposição de 138 trabalhos.

O evento, aberto a toda a comunidade, é promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e pela Itaipu Binacional, em parceria com as universidades: UEL, UEM, Unicentro, UFFS, UTFPR e Unila.

Participam alunos dos 8º e 9º anos, do ensino fundamental, além dos alunos do ensino médio e da educação profissional técnica de nível médio das instituições públicas e particulares.

A programação completa do evento está disponível em: www.ficiencias.org.