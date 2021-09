Hackatour Cataratas Developers apresenta inovações para o turismo

Cerimônia de encerramento acontece nesta quarta-feira (15), com a divulgação dos premiados.

Após nove dias de uma maratona tecnológica intensa, com palestras, capacitações, oficinas e webinars, neste domingo (12), os participantes do Hackatour Cataratas Developers entregaram as suas soluções e inovações para o turismo. O evento on-line faz parte da programação do Festival das Cataratas.

Ao todo, 91 pessoas de diversos estados brasileiros se inscreveram para a maratona tecnológica, que teve como tema principal “Turismo e Cidades Inteligentes”, com foco em demandas selecionadas por secretarias de turismo de todo o País, além de empresas da área, agentes de viagens e trade turístico.

Os projetos agora serão avaliados pelos jurados e na quarta-feira (15), às 14h, ocorre a solenidade de encerramento com a divulgação dos vencedores. As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, terão a oportunidade de apresentar as suas inovações na Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas, que ocorre presencialmente em Foz do Iguaçu nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro.

Confira a premiação:

1º Colocado – R$ 4.000 + curso regular do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada + pré-incubação com a Uniamérica + 10 horas de consultoria e imersão com o Sebrae-PR;

2º Colocado: R$ 3.000 + pré-incubação com a Uniamérica + 5 horas de consultoria e imersão com o Sebrae-PR;

3º Colocado: R$1.000 + pré-incubação com a Uniamérica + 5 horas de consultoria e imersão com o Sebrae-PR.

As palestras promovidas ao longo do evento estão disponíveis no canal do Youtube do evento: https://bit.ly/2WIk29S.

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional, com apoio do Ministério do Turismo, IFIA, ABIPIR, Parque Tecnológico Itaipu, Sebrae Paraná, UniAmérica Descomplica, Facily, Pinnpet, Auvo, Manfing,Unimble e Café com Passagem.

Créditos: Festival das Cataratas