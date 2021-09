Hackatour Cataratas Developers define demandas; inscrições estão abertas e são gratuitas

Evento on-line ocorre a partir desta sexta-feira (3) e segue até o dia 15.

Para você que pretende colocar uma ideia em prática e transformá-la em um negócio, uma boa opção é participar do Hackatour Cataratas Developers. A maratona tecnológica – que faz parte da programação do Festival das Cataratas – começa nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 15. As inscrições podem ser feitas gratuitamente em https://www.eventspro.com.br/e/hackatour-cataratas-developers.

Após meses de contato com as secretarias de turismo de todos os estados brasileiros, além de empresas da área e agentes de viagem, os organizadores do Hackatour selecionaram as principais demandas do setor, que servirão como base para o desenvolvimento dos trabalhos durante o evento. Confira as demandas selecionadas:

– Coleta inteligente de dados turísticos (dados dos turistas, comportamento, estilo de consumo, etc);

– Alternativas criativas para eventos e destinos turísticos;

– Interação entre o Offline e Online;

– Qualificação tecnológica ou soluções voltadas aos profissionais do turismo;

– Segurança e saúde na retomada de turismo;

– Integração evento de turismo de negócios e a gastronomia local, pontuando turista e agente local.

A maratona terá como tema principal “Turismo e Cidades Inteligentes”. O Hackatour Cataratas Developers tem como público-alvo pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: Devops; designer; marketing; comunicação; negócios/gestão; e entusiastas das áreas de turismo, hotelaria, arquitetura, administração, entre outras.

As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, terão a oportunidade de apresentar os seus produtos na Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em Foz do Iguaçu, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O regulamento e mais informações estão disponíveis em: www.hackatour.com.

Hackatour Cataratas Developers

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional, parceria estratégica da UniAmérica Descomplica e apoio do Ministério do Turismo.

Créditos: Festival das Cataratas