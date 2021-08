Hackatour Cataratas promove lives sobre empreendedorismo e destinos inteligentes

Maratona tecnológica será promovida on-line entre os dias 3 e 15 de setembro.

Como aquecimento para o Hackatour Cataratas Developers – maratona que tem como objetivo a busca por inovações nas áreas de turismo e tecnologia – os organizadores do evento estão promovendo lives com preparatórias com especialistas em diversas temáticas.

Nesta sexta-feira (20), às 15h, o bate-papo virtual será sobre Empreendedorismo no Turismo, com a participação de Cláudio Alexandre de Souza, coordenador do curso de Bacharelado em Hotelaria da Unioeste, CXO da Macna Digital Hotels e Pós-Doutor em Gestão de Negócios.

A série de lives continua na terça-feira (24), às 10h, com o tema “Destinos Turísticos Inteligentes”, que será abordado por Bárbara Blaudt Rangel, coordenadora de Destinos Inteligentes e Criativos da Coordenação-Geral de Produtos Turísticos do Ministério do Turismo. Mestre em Turismo e Gestão Hoteleira e pós-graduada em Inovação do Turismo, Bárbara atua há 19 anos no turismo.

As lives serão transmitidas no canal do Youtube do evento e é aberta a todos os entusiastas da inovação. No canal, o público também pode conferir duas sessões já realizadas: Camila Giacomelli, gestora de Turismo do Sebrae Foz do Iguaçu, falou sobre Cidades Inteligentes, e Arthur Castro, Chief Experience Officer da Data H, trouxe detalhes de como montar um produto com inteligência artificial.

O evento

O Hackatour Cataratas Developers será promovido entre os dias 3 e 15 de setembro e já está com inscrições abertas no site www.hackatour.com. O evento tem como público-alvo pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: Devops; designer; marketing; comunicação; negócios/gestão; e entusiastas das áreas de turismo, hotelaria, arquitetura, administração, entre outras.

As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, terão a oportunidade de apresentar os seus produtos na Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em Foz do Iguaçu, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

Hackatour Cataratas Developers

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional e parceria estratégica da UniAmérica Descomplica.

Créditos: Imprensa Festival das Cataratas