Hackatour Cataratas promove três lives preparatórias

Maratona tecnológica será promovida on-line entre os dais 3 e 15 de setembro.

Para você que pretende colocar uma ideia em prática e transformá-la em um negócio, uma boa opção é participar do Hackatour Cataratas Developers, maratona que tem como objetivo a busca por inovações nas áreas de turismo e tecnologia.

O evento só inicia em 3 de setembro, mas como aquecimento os organizadores estão promovendo lives sobre diversos temas de interesse dos futuros empreendedores.

Nesta quarta-feira (25), às 18h30, Maísa Silvestre, agente de inovação do Sebrae, vai explicar como priorizar aquilo que é realmente relevante em sua empresa. Na sexta-feira (27), às 15h, será a vez de Cláudio Alexandre de Souza, coordenador do curso de Bacharelado em Hotelaria da Unioeste Foz, falar sobre “Erros: compreendê-los para gerir”. Na segunda-feira (30), às 10h, a coordenador do Hackatour Cataratas, Elaine da Luz, esclarece as demandas do evento.

As lives serão transmitidas no canal do Youtube do evento (https://bit.ly/3DesaPG) e é aberta a todos os entusiastas da inovação.

O Hackatour Cataratas Developers será promovido entre os dias 3 e 15 de setembro e já está com inscrições abertas no site www.hackatour.com. O evento tem como público-alvo pessoas com conhecimento ou experiência nas seguintes áreas: Devops; designer; marketing; comunicação; negócios/gestão; e entusiastas das áreas de turismo, hotelaria, arquitetura, administração, entre outras.

As equipes responsáveis pelos melhores projetos, além de receberem prêmios, terão a oportunidade de apresentar os seus produtos na Feira de Turismo e Negócios, que será realizada presencialmente em Foz do Iguaçu, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro.

Hackatour Cataratas Developers

O Hackatour Cataratas Developers é promovido, realizado e organizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (Idestur), com patrocínio master da Itaipu Binacional, parceria estratégica da UniAmérica Descomplica e apoio do Ministério do Turismo.

Créditos: Hackatour Cataratas