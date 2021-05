Hackatour Cataratas vai distribuir R$ 5 mil em prêmios e dar oportunidade para pequenos negócios decolarem

Maratona será realizada on-line a partir desta sexta-feira (7).

Você sabia que não precisa ser um expert em tecnologia ou turismo para participar do 6º Hackatour Cataratas? As inscrições, individuais ou em equipe, para a maratona on-line – que começa nesta sexta-feira (7) – podem ser realizadas pelo site www.hackatour.com ao custo de R$ 50.

A iniciativa integra a programação do Festival das Cataratas e tem como objetivo promover o desenvolvimento soluções inovadoras para o turismo. Em menos de três dias, as equipes deverão desenvolver soluções dentro da temática Cidades Inteligentes no Turismo. Para isso, contarão com o apoio de um time especializado de mentores em vários temas, além de palestras e webinars.

Após os três dias de imersão on-line, os projetos finalistas serão anunciados durante no dia 12 de maio. A melhor equipe será premiada com R$ 3.000,00, além de livros, mentorias business do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), consultoria e imersão com o Sebrae-PR, pré-incubação na Uniamérica e curso regular do Instituto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2). O segundo melhor time fatura R$ 2.000,00 além de outras premiações. Mais detalhes estão disponíveis no regulamento do evento: https://bit.ly/3n80vrZ.

Todos os projetos submetidos serão avaliados por uma banca de especialistas, que vai analisar diversos aspectos da solução, como criatividade, aplicabilidade e viabilidade de execução das soluções que serão entregues por meio de um vídeo de até 3 minutos na estrutura de um pitch, e uma apresentação.

Hackatour Cataratas

O Hackatour Cataratas é realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Turismo e Projetos Estratégicos (IDESTUR), com organização do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e apoio estratégico do Ministério do Turismo, Governo do Paraná – por meio da Superintendência Geral de Inovação, Wakalua, UniAmérica, Startup PR, Sebrae Paraná, iCities e Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Campos do Jordão.

Serviço

6º Hackatour Cataratas

7, 8 e 9 de maio (on-line)

Inscrições: R$ 50

Mais informações: www.hackatour.com

16º Festival das Cataratas

Dias: 1, 2 e 3 de dezembro

Local: Rafain Palace Hotel & Convention

Foz do Iguaçu – PR – BR

045 3029 6603 / 99975 2402

Créditos: Festival das Cataratas | Hackatour