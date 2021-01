Hemonúcleo de Foz pede doação de plasma a pacientes recuperados de covid-19

Tratamento com plasma hiperimune tem dado ótimos resultados para pacientes em estado grave

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), mantido pela Itaipu, solicita o apoio de pacientes já recuperados da covid-19 para que façam doação de sangue ao Hemonúcleo de Foz do Iguaçu. Podem doar pessoas que estejam em boas condições de saúde, homens ou mulheres, desde que as mesmas nunca tenham estado grávidas (a gestação pode interferir no plasma, gerando rejeição no receptor).

Para a doação é preciso agendar um horário pelo telefone (45) 3576-8001. O Hemonúcleo de Foz está localizado na Avenida Gramado, 364 – Vila A.

O material coletado será usado na produção do plasma hiperimune ou convalescente. O tratamento pode ajudar o sistema imunológico de quem está doente, internado e em estado grave. Caso preencha rigorosamente todos os critérios clínicos, o doente pode receber o plasma com anticorpos extraído do doador.

Segundo o HMCC, esse hemocomponente tem dado ótimos resultados no tratamento de pacientes com a covid-19 e internados nas unidades de terapia intensiva (UTIs) da cidade.

A primeira transfusão de plasma hiperimune do munícipio iguaçuense aconteceu no dia 26 de agosto, no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC).

A Fundação de Saúde Itaiguapy, administradora do HMCC e responsável pelo Hemonúcleo de Foz do Iguaçu, participa dessa iniciativa em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar).

Anticorpos

O plasma é a parte líquida do sangue. Pacientes que se recuperaram da infecção causada pelo novo coronavírus e não apresentaram sintomas após 45 dias podem doar o material. Isso porque o sistema imunológico da pessoa que foi contaminada produz proteínas na corrente sanguínea para combater a doença – os chamados anticorpos.

Sendo assim, após a recuperação, os componentes sanguíneos com estes anticorpos podem ser coletados e utilizados em outras pessoas para auxiliar no tratamento da covid-19.

Covid-19

Até esta quarta-feira, 13 de janeiro, o HMCC havia concedido 476 altas a pacientes recuperados das complicações causadas pelo novo coronavírus. Atualmente, o hospital tem 37 pessoas internadas na Unidade de Tratamento da Covid-19 e outras 11 na enfermaria. O hospital também já aplicou mais de 41 mil testes RT-PCR para diagnóstico do vírus Sars-CoV-2.

Itaipu Binacional

Desde o início da pandemia, a Itaipu Binacional investiu R$ 24 milhões na Fundação Itaiguapy para a criação de uma ala exclusiva de atendimento de covid-19, com 40 leitos de UTI e 22 leitos de enfermaria, além da aquisição de testes de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR), medicamentos e respiradores para atender a demanda da região.

Foto: Arquivo/HMCC