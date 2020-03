Hospital Costa Cavalcanti é um dos melhores do Brasil, segundo revista Newsweek

Numa lista de 41 unidades hospitalares, está em 18º lugar no Brasil. É o único do Paraná na lista. No ranking, aparece ao lado do Hospital Albert Einstein, entre outros, que são referência na área.

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), de Foz do Iguaçu, no Paraná, aparece em décimo oitavo lugar numa lista das 41 melhores unidades hospitalares do Brasil. O ranking, que tem entre outros hospitais o Albert Einstein e o Sírio Libanês, primeiro e segundo lugares respectivamente, foi divulgado no site da revista Newsweek. O ranqueamento levou em consideração as recomendações de profissionais médicos, entrevistas com pacientes e indicadores-chave de desempenho médico.

Construído pela Itaipu, o hospital tem 40 anos e ainda é mantido pela binacional – que, em 1994, instituiu a Fundação de Saúde Itaiguapy para administrá-lo.

Desde que assumiu a gestão da usina, há um ano, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, determinou a ampliação e modernização do hospital com investimentos de R$ 64,7 milhões, provenientes da realocação de recursos de patrocínios e convênios sem aderência à missão da usina. Para ele, esse reconhecimento demonstra que a preocupação da usina em investir na qualidade e melhoria do atendimento hospitalar do HMCC foi uma decisão acertada. “Temos que aprimorar todo serviço em prol da saúde e bem-estar da população.”

Segundo o diretor-superintendente do HMCC, Fernando Cossa, a classificação representa o reconhecimento de todo o esforço das pessoas que trabalham no hospital. “Dedicamos muita atenção para um atendimento com qualidade e segurança assistencial, e isso só é possível quando todos estão envolvidos”, afirma. “Somos o único do Estado do Paraná neste ranking, o que nos orgulha muito. Agora, nosso desafio é ampliar nosso atendimento, preparar nossa instituição para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu e região, além de oferecer uma excelente estrutura para as pessoas que visitam nossa cidade.”

Os três primeiros colocados nacionais são Albert Einstein, Sírio Libanês e Oswaldo Cruz. O World’s Best Hospitals 2020, ranking da revista norte-americana Newsweek, listou os melhores em 21 países. Além do Brasil, participam da seleção, os EUA, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Suíça, Holanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Israel, Coreia do Sul, Japão, Cingapura, Índia, Tailândia e Austrália.

Hospital de qualidade

Das mais de seis mil unidades hospitalares existentes no Brasil, somente 342 têm a chancela de Acreditação Hospitalar, e o Costa Cavalcanti está entre os 2,95% de instituições (177), com Acreditação com Excelência (Nível III).

Como instituição filantrópica, mais de 60% dos atendimentos do HMCC são pelo Sistema Único de Saúde, mas atende também pacientes de mais de 40 convênios particulares e de seu Plano de Saúde próprio, o Itamed.

Com mais de 25 mil metros quadrados de área construída, o HMCC oferece desde pronto atendimento até serviços de alta complexidade, além de laboratório de Análises Clínicas 24 horas que garante o máximo de segurança e precisão na realização de diversos exames.

Investimento e expansão

Nos próximos três anos, o HMCC passará por uma ampla reforma, com a expansão da área construída, instalação de novos leitos, aquisição de equipamentos e contratação de mais profissionais.

O investimento é da Itaipu Binacional, que aprovou em 2019 a destinação de R$ 64,7 milhões na unidade de saúde.

O número de leitos passará dos atuais 202 para 260, um aumento de quase 30%. O projeto prevê ainda mais 12.315 metros quadrados de área construída e 8.503 metros quadrados de reforma – totalizando 20.818 metros quadrados.

Estão previstos o aumento das salas cirúrgicas, a construção de um novo laboratório de análises clínicas e a expansão dos serviços de quimioterapia e radioterapia, com a inclusão de um novo acelerador linear.

O plano prevê ainda a construção de mais dez leitos de UTI geral, dez de UTI Neonatal e 38 de internação.

Um dos focos é a construção de um novo Centro Materno-Infantil, em área anexada ao hospital, e a reestruturação de vários serviços. O espaço atual da maternidade será destinado à criação de novos leitos. As obras vão permitir ainda uma reorganização completa das áreas de urgência e emergência.

Foto: Débora Black/HMCC