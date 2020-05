Hospital mantido por Itaipu inicia testagem de covid-19 de todos os municípios da 9ª Regional

Desde sexta-feira (8) as amostras dos municípios estão sendo encaminhadas para o Hospital Costa Cavalcanti (HMCC).

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), mantido pela margem brasileira da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, começou a fazer a testagem dos casos suspeitos do novo coronavírus também dos municípios que fazem parte da 9ª Regional de Saúde do Paraná. Além de Foz, também fazem parte deste núcleo Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu.

Esse fluxo vai garantir mais agilidade no resultados dos exames que antes precisavam ser enviados para o Laboratório Central do Estado, que habilitou o HMCC para o serviço. A empresa também adquiriu seis mil testes PCR. Destes, 500 foram colocados à disposição do município de Foz. Os atendimentos da 9ª Regional de Saúde serão feitos de acordo com a demanda.

Na semana passada, o HMCC também testou um grupo de voluntários da entidade Anjos da Madrugada, que leva comida e banho aos paraguaios que aguardam, na Ponte Internacional da Amizade, liberação para entrar no país vizinho. Todos os resultados foram negativos.

Até este domingo (10), 67 casos de covid-19 haviam sido registrados em Foz do Iguaçu, com dois óbitos.

Apoio

A Itaipu investiu, até agora, R$ 22 milhões no enfrentamento ao novo coronavírus. Só na reestruturação do HMCC, no envio de materiais para hospitais da região e na compra dos testes foram aplicados R$ 15 milhões.

Entre outras ações, a empresa também dobrou o valor do fundo de auxílio eventual a entidades beneficentes, de US$ 250 mil para US$ 550 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões.

Outra inciativa foi um convênio com o governo do Estado para a contratação de 733 bolsistas na área de assistência médica para ajudar as unidades básicas de saúde no enfrentamento da pandemia.