Hospital Municipal registra 13ª alta de paciente recuperado da Covid-19

Laurentino Santos, de 66 anos, voltou para a casa neste sábado, depois de sete dias internado

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, registrou neste sábado (06), a 13ª alta de paciente recuperado da Covid-19. O motorista aposentado Laurentino Santos, de 66 anos, voltou para a casa depois de sete dias de internamento na enfermaria da Ala Covid.

O paciente, que é diabético e hipertenso, procurou a triagem do Hospital relatando sintomas que teriam começado há uma semana, como febre, tosse seca, fraqueza, diarreia e náuseas. Ele coletou exame e permaneceu internado até o dia de hoje. Laurentino também relatou uma viagem a outro estado, portanto o caso é classificado como transmissão importada.

O paciente se despediu de toda a equipe multidisciplinar do Hospital sob aplausos. Tomado pela emoção, agradeceu o atendimento prestado. “Foi muito difícil, muito sofrido. Agora estou feliz, porque estou vencendo mais uma. A turma do hospital é boa demais. São anjos que Deus colocou na minha vida. Agradeço muito a todos pelo atendimento, cuidaram muito bem de mim”, disse.

Para a supervisora da Ala Covid, a enfermeira Karin Aline Zilli, a alta do senhor Laurentino representa uma vitória, não somente para a família que o aguarda, como para toda a equipe do Hospital Municipal que o acompanhou por sete dias. “Esse paciente tem comorbidades e a filha estava muito preocupada porque ele teve uma perda importante na família há pouco tempo, e toda essa situação mexia muito com eles”, relatou. “Quando fizemos o primeiro contato com a filha, para que ela pudesse vê-lo, foi muito emocionante, pois neste momento vivemos juntos com a família. Vivemos a apreensão de quem está do outro lado, em casa, e do paciente conosco, longe dos familiares. O nosso coração acelera a cada ligação, por isso hoje comemoramos muito mais uma alta. É um momento único”, comemorou a enfermeira.

Até o dia de hoje (06), Foz do Iguaçu já registrou 22 altas de pacientes recuperados do novo Coronavírus, sendo 13 no Hospital Municipal e 9 no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC). Estes casos são de moradores de Foz ou pacientes de cidades vizinhas.