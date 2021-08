Ícone da série de TV Magnum, Ferrari 308 é exposta no Centro de Visitantes da Itaipu

A ação integra parceria entre o Complexo Turístico Itaipu (CTI) e o Movie Cars, um dos mais recentes atrativos de Foz do Iguaçu (PR).

Tão emblemático quanto as camisas floridas do ator Tom Selleck no seriado Magnum P.I., sucesso da televisão na década de 1980, era o carrão esportivo que o detetive particular usava em suas aventuras no Havaí: uma Ferrari 308 GTS, vermelha, com teto removível.

Um modelo idêntico a esse veículo, fabricado em 1979, ficará exposto nos próximos dois meses no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da Itaipu Binacional, de onde partem os passeios turísticos pela usina. Uma oportunidade para ver de perto um dos mitos do automobilismo mundial e matar a saudade da série que marcou época na TV.

A ação é fruto de uma parceria entre o Complexo Turístico Itaipu (CTI) e o Movie Cars, um dos mais recentes atrativos de Foz do Iguaçu (PR), instalado na Rodovia das Cataratas. O empreendimento apresenta ao visitante, em cenários caracterizados, mais de 50 veículos especiais. A Ferrari do Magnum integra o acervo.

“O objetivo da parceria é fortalecer o Destino Iguaçu por meio da oferta de novas atrações e apoiar para que o novo atrativo se consolide no roteiro de visitação. Há um consenso de que a melhor forma de desenvolver e retomar a potência do setor se dá principalmente pelo aumento do tempo de permanência dos turistas na cidade”, explica o gerente do CTI, Yuri Benites.

“Quando surge um novo atrativo, essa estratégia ganha base, cabendo os esforços na divulgação e promoção para que, na construção do roteiro, os visitantes já cheguem no destino com a programação de dias ampliada”, completa o gerente do CTI.

Paralelamente à exibição da Ferrari no CRV, um veículo elétrico (modelo Twizy), totens e painéis informativos da Itaipu ficarão expostos no Movie Cars. Também estão sendo discutidas iniciativas de comercialização conjunta. “A contrapartida é importante”, explica Yuri, “considerando que o Movie Cars está no eixo oposto de visitação (próximo ao Parque Nacional do Iguaçu). É uma oportunidade de nos posicionarmos”.

O diretor do Movie Cars, Jin Bruno Petrycoski, acrescenta que a divulgação cruzada promove um ganha-ganha entre os atrativos e ajuda a impulsionar o setor, especialmente no momento de pós-pandemia. “A gente quer se aliar a players que são bem-conceituados, como a Itaipu, e demonstrar que o Movie Cars é um atrativo que está chegando para trazer uma mudança positiva para o turismo de Foz do Iguaçu”, diz o diretor.

Curiosidades

O seriado Magnum P.I. estreou em 1980 e foi transmitido até 1988, somando oito temporadas. A Ferrari 308 GTS utilizada no programa, idêntica e do mesmo ano (1979) do modelo em exposição no Centro de Visitantes de Itaipu, é equipada com um motor V8 3.0 de 255 cavalos. A tração é traseira e o câmbio tem cinco marchas.

A primeira marcha é engatada puxando a alavanca para trás, ao contrário do que normalmente acontece. De acordo com informações do Movie Cars, esse sistema é chamado de câmbio Dog-Leg e serve para facilitar a troca entre a segunda e a terceira marchas, que são as mais utilizadas nas entradas e saídas de curvas durante corridas.

A sigla GTS significa Gran Turismo Spider, indicando que o carro é conversível ou modelo targa (sai apenas parte da cobertura, como o veículo em exposição). Já o famoso logotipo da Ferrari é uma homenagem ao piloto de avião italiano Francesco Baracca, da Primeira Guerra Mundial, que usava o Prancing Horse (cavalo empinando) em sua aeronave.

Sobre o turismo da Itaipu

O Complexo Turístico Itaipu oferece atualmente três opções de passeios: a Itaipu Panorâmica (o mais procurado), com um roteiro pelas áreas externas da gigante de energia; o Ecomuseu de Itaipu, que apresenta um pouco da história da usina e da região; e o Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), uma trilha com exemplares da flora e da fauna da Mata Atlântica, como a onça-pintada e a harpia. Moradores de Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam (confira o regulamento no site). Outras informações e reservas em: www.turismoitaipu.com.br.

Sobre o Movie Cars

O novo atrativo de Foz do Iguaçu é um parque temático que reúne duas paixões dos brasileiros: carros e cinema. São apresentados ao visitante mais de 50 veículos que marcaram época no cinema e na televisão, como o DeLorean DMC 12, de “De volta para o futuro”, e a viatura do clássico “Caça-Fantasmas”, entre outros. Todos caracterizados e em cenários ambientados, como nos filmes. Moradores da região têm descontos. Mais informações em: www.moviecars.com.br.

Créditos: Rubens Fraulini | Itaipu Binacional.