Ícone do software livre, Jon “Maddog” Hall, estará presente no Latinoware 2022

Congresso será realizado de 2 a 4 de novembro, em Foz do Iguaçu. Ainda é possível se inscrever para participar do evento no site: www.latinoware.org.



Considerado um dos grandes entusiastas do software livre no mundo, Jon “Maddog” Hall, diretor executivo do Linux Professional Institute, é uma das presenças confirmadas para o 19º Congresso Latino-Americano de Software Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware). O evento será realizado de 2 a 4 de novembro, no Hotel Golden Park Internacional em Foz do Iguaçu.

“Maddog”, reconhecido como uma figura respeitada no movimento do software livre, participou de todas as edições do congresso. Nos últimos dois anos (2020 e 2022) de forma virtual e nesta edição, com o retorno do evento a sua forma presencial, virá pessoalmente até o Brasil para falar sobre a evolução das tecnologias abertas e se encontrar com entusiastas do software livre.

O palestrante é um dos nomes de peso do congresso e marcará presença no já primeiro dia do evento. Na quarta-feira (02), às 9h, no Palco Brasil, abordará o tema “Ensinando a Pescar”, direcionado a utilização do software livre, hardware aberto, cultura livre e marketing social no empreendedorismo.

Saiba mais sobre o palestrante

Durante sua carreira em computação comercial que começou em 1969 (há meio século), Jon “Maddog” Hall foi programador, designer de sistemas, administrador de sistemas, gerente de produto, gerente de marketing técnico, educador, CEO e consultor. É diretor da principal organização que busca disseminar e promover o Linux e outros sistemas de código livre (Linux Professional Institute). “Maddog” viajou pelo mundo (mais de 100 países) falando sobre os benefícios do software livre e de código aberto.

Inscreva-se para o Latinoware

Ainda dá tempo de se inscrever para o Latinoware: as inscrições antecipadas podem ser realizadas pelo site oficial do evento (www.latinoware.org) ao valor de R$ 25.

O Latinoware é organizado pela Itaipu Binacional e pelo Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR). A intensa programação deve contar com cerca de 184 atividades, entre palestras, minicursos, workshops, mesas-redondas, espaços de exposições e outras ações ligadas ao universo do software livre.

Participam do evento usuários, desenvolvedores, estudantes, pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada.

Créditos: Divulgação Latinoware/PTI-BR.