Imobiliárias celebram alta na venda de imóveis em Foz do Iguaçu

Tendência de venda mais elevada de imóveis obedece a influência de múltiplos fatores

Os indicadores da construção civil e as perspectivas do mercado de imóveis em Foz do Iguaçu são bastante positivos e otimistas, o que explica o entusiasmo e contentamento das imobiliárias a respeito da alta na venda de imóveis na referida cidade.

Isso se deve por conta do alto dinamismo populacional de Foz do Iguaçu, em comparação com outras cidades da região, o que explica o forte impulsionamento percebido pelo mercado imobiliário da cidade.

O crescimento e fortalecimento do mercado imobiliário em Foz do Iguaçu

A região do oeste paranaense tem exibido uma fortíssima intenção de compra, o que proporciona muito otimismo e altas expectativas para o setor de construção civil e o mercado imobiliário como um todo. Uma pesquisa do Sebrae indica que 45% das famílias nutrem interesse em adquirir um imóvel, o que corresponde um percentual acima da média nacional.

Esse crescimento vertiginoso acontece depois de um longo período de estagnação pelo qual o mercado imobiliário de Foz Iguaçu passou. Alguns empreendedores desse setor estão bastante otimistas com as perspectivas e esperam um aumento de algo em torno de 15% na venda de imóveis até o fim do ano.

Com a queda favorável na taxa de juros, as expectativas são de aumento na comercialização de imóveis residenciais, entre casas e apartamentos. Aliás, a cidade de Foz do Iguaçu figura entre as 100 melhores cidades para efetuar investimentos em imóveis no Brasil. No estado do Paraná, Foz fica no top 10 das cidades mais frutíferas para investimentos imobiliários.

Essa lista de cidades mais favoráveis para investimento imobiliário foi elaborada de acordo com uma análise que levou em consideração dados como renda per capita, vínculo empregatício, déficit imobiliário e nível de instrução da população. Surpreendentemente, Foz do Iguaçu foi destaque no que se refere aos investimentos externos relevantes nas mais variadas áreas, sobretudos no turismo.

O valor do metro quadrado em Foz do Iguaçu oscila entre R$3 mil, para um apartamento localizado em um prédio mais antigo, a até aproximadamente R$6 mil em um apartamento novo. Foz é recheada com excelentes ofertas e preços bem mais em conta do que aqueles vistos em outros centros urbanos.

Em outras palavras, os imóveis para venda em Foz são imensamente atrativos, o que explica muito bem a alta nas vendas do setor imobiliário. Além disso, com a chegada dos funcionários de Itaipu em Foz, que antes estavam lotados em Curitiba, a esperança é que Foz do Iguaçu suba ainda mais nesse ranking de cidades mais propícias para investimentos imobiliários.

A aumento e a diversificação no mercado de imóveis em Foz

O surgimento de novos imóveis em Foz do Iguaçu apresenta um ritmo frenético. Independente de ser no entorno das vias mais importantes ou na porção central da cidade, cada vez mais se vê um novo tipo de edifício ou casa. São incontáveis empreendimentos, lojas, hotéis, condomínios horizontais e verticais. Casas também são vistas em enorme quantidade.

Tudo isso é fruto da expansão da construção civil, que está provocando uma verdadeira transformação na cidade. A propósito, esse intenso aquecimento do setor de construção civil é originário dos progressos e investimentos do empresariado e também do poder público em Foz nesses últimos 10 anos.

De acordo com as declarações de especialistas na área, Foz do Iguaçu tem ampliado significativamente os seus atributos turísticos simultaneamente ao fato de estar havendo um incremento expressivo em termos de logística, prestação de serviços e educação. Todos esses fatores em conjunto promovem o desenvolvimento econômico e, consequentemente, incentiva a criação de nichos no mercado imobiliário.

A soma de edifícios residenciais e comerciais já existentes, sem falar nos tantos outros em fase de construção e nas obras públicas municipais, estaduais e federais, realmente impressiona e mostra o gigantesco potencial e força do mercado imobiliário dessa cidade no oeste do estado do Paraná.

Essa expansão do mercado local de imóveis, impulsionada também pela ampliação e facilitação de crédito e financiamentos com taxas mais atraentes, atingiu não somente os imóveis novos, mas também aqueceu o mercado de imóveis usados.

Perspectivas para o futuro

Segundo pesquisas e levantamentos oficiais e especialistas na área, as grandes cidades, o que inclui obviamente as capitais, estão absurdamente saturadas. Em outras palavras, esses enormes centros urbanos estão com a sua capacidade de absorver pessoas e dar conta desse crescimento de forma ordenada bastante comprometida.

Sendo assim, uma das saídas encontradas é redirecionar os esforços e apostar nas cidades médias, como Foz do Iguaçu, por exemplo. Há alguns anos houve diversas aquisições de terrenos para a construção de empreendimentos. Ou seja, logo mais poderá ser observada uma quantia considerável de casas, prédios, loteamentos e condomínios.

Além disso, o fato de Foz do Iguaçu ter uma comunidade universitária bem proeminente (computando-se estudantes, professores e funcionários dessas instituições) aumenta a demanda por casas e apartamentos, sem falar na movimentação de outros setores econômicos da cidade.

O crescimento equilibrado do mercado imobiliário

Atualmente, o crescimento do mercado imobiliário em Foz do Iguaçu é bem equilibrado. Ao contrário de anos anteriores, onde primeiro houve uma hipervalorização e logo depois um recuo, pode-se observar um aquecimento razoável. Isso significa que os preços dos imóveis estão agora em uma faixa de valores atraente tanto para o mercado quanto para os clientes.

Em outras palavras, o valor das casas à venda em Foz do Iguaçu, mesmo com toda a valorização, está em um patamar interessante para os compradores, facilitando um pouco mais esse processo de aquisição.

Ademais, esse progresso do mercado imobiliário e do setor de construção civil implica igualmente no aumento da geração de empregos. Trata-se de um verdadeiro ciclo virtuoso, que faz com que a cidade evolua cada vez mais.

