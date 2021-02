Iniciativas educacionais do PTI podem ajudar os professores na volta às aulas

O Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), em parceria com a Itaipu Binacional, desenvolveu em 2020 duas ações educacionais online por meio de vídeos com atividades científicas e experimentais baseadas no currículo escolar da educação básica. O intuito das ações é promover a divulgação científica de forma prática e lúdica, além de criar conteúdo de auxílio aos professores para a utilização nas aulas remotas.

As atividades foram estruturadas para que pessoas de todas as idades possam realizá-las em casa, utilizando materiais de baixo custo e de fácil acesso, como papelão, tampas de garrafa pet, entre outros.

Segundo a Gerente de Ciência e Educação do PTI-BR Andrea Pavei investir na educação básica é o primeiro passo para transformar conhecimento em ativos no futuro. “Atuamos com metodologias ativas pensando na preparação desses estudantes para que, no futuro, possam transformar esse conhecimento adquirido em tecnologias, empreendimentos e inovações”, explicou Andrea.

Mão na Massa

Essa série de vídeos produzidos pelo PTI tem como foco os conteúdos voltados à complementação do aprendizado de alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I e estão alinhados ao Conteúdo Programático para as séries propostas. Entre os tópicos abordados estão o Sistema Solar, reino animal, energia, sistemas do corpo humano, além de assuntos relacionados à qualidade de vida como alimentação e saúde mental.

Os vídeos podem ser acessados no canal oficial do Parque Tecnológico no YouTube pelo link: youtube.com/ptibrasil (playlist Mão na Massa).

Desafio Itaipu: Sustenta-Habilidades

O Jogo Desafio Itaipu: Sustenta-Habilidades, direcionado para crianças e adolescentes de todas as idades, utiliza o ambiente online para lançar os desafios, mas que devem ser solucionados de forma criativa no mundo real, ou seja, no conforto de casa ou da própria escola, já que os professores também podem utilizar esses vídeos para trabalhar questões que permeiam a física e a biologia, por exemplo.

A sequência dos vídeos segue uma lógica narrativa chamada de storytelling, em que o participante tem a missão de gerenciar uma usina hidrelétrica e diversas outras atividades de uma gigante em produção de energia. O principal objetivo do desafio é estimular o pensamento crítico e reflexivo sobre as temáticas propostas, para que as crianças e adolescentes se reconheçam como agentes transformadores de seu território.

Os vídeos são disponibilizados publicamente e podem ser acessados por qualquer interessado no Youtube: www.youtube.com/ptibrasil (playlist Desafio Itaipu Sustenta-Habilidades) e também no site do Desafio Itaipu: www.desafioitaipu.com. Ao se inscrever para participar e finalizando os nove desafios o jogador concorre a um super kit sustentável.