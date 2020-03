Innova Agrotecnologia e Unila firmam parceria no combate ao COVID-19

A indústria de fertilizantes Liquidos Foliares e biológicos e Universidade Federal da Integração Latino-americana firmam parceria para produção de Álcool Desinfetante 80%.

Em reunião no dia 27 de março, via conferência virtual, representantes da Innova Agrotecnologia e da UNILA (Universidade Federal da Integração Latino-americana) firmaram um acordo para a produção de Álcool desinfetante 80% para a distribuição ao Sistema Único de Saúde como parte de ações de combate ao Coronavírus.

O vice-reitor da UNILA, Luis Evelio, informou que a Universidade pretende produzir álcool desinfetante 80%, conforme formulação indicada pela Organização Mundial de Saúde, em laboratórios da universidade.

O álcool produzido será, conforme determina a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, distribuído ao Sistema Único de Saúde. A pretensão é que, a partir da próxima semana, sejam produzidos 100 litros/dia de álcool desinfetante.

O gerente geral da Innova, Marco Casagrande, informou que a empresa já se comprometeu com a ação e efetivou a doação de 2.000 embalagens plásticas de 500 ml cada, para o acondicionamento do produto, as quais completam 1000 litros e aproveitou a oportunidade para informar a doação de mais 2.000 embalagens de 500 ml cada, e outras 3.000 embalagens de 250 ml cada..

Em um momento em que a saúde da população mundial e, por conseguinte, o bem-estar da população de Foz do Iguaçu, está em risco, a parceria entre a Innova Agrotecnologia e a UNILA demonstram o compromisso da empresa com a sociedade e revelam a possibilidade de que soluções sejam alcançadas quando forças são somadas.

A parceria visa atender a demanda por Álcool Desinfetante que será crescente já no mês de abril na cidade de Foz do Iguaçu.