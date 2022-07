Inscrições abertas: Férias Maker do PTI-BR une diversão e aprendizado

Até o dia 06 de julho, pais podem inscrever participantes de 10 a 14 anos para as oficinas que promovem a cultura maker através de abordagens lúdicas e muita “mão na massa”.

Com as férias escolares chegando, a busca por programas especiais para essa época do ano aumenta entre os responsáveis. Uma boa pedida para pré-adolescentes de Foz do Iguaçu e região é a iniciativa “Férias Maker” do Parque Tecnológica Itaipu- Brasil (PTI-BR), que traz uma programação recheada de atividades compostas por situações reais e fictícias, que promovem a criatividade, o desafio, o engajamento e muita aprendizagem.

Ao todo, são oito oficinas abordando os temas: Des-Montaí e Circuito em papel; motorizando e meu primeiro circuito impresso; criando uma CNC e modelagem virtual e meus primeiros códigos e luz, câmera, edição. Todas serão desenvolvidas de forma presencial em um dos principais laboratórios do PTI-BR, o Labmaker Iguaçu.

A trilha de aprendizagem elaborada para a ação está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mesmo não se tratando de um processo de ensino formal. Além disso, a equipe responsável pela construção das oficinas possui uma ampla experiência com estruturação de ações educacionais e atendimentos pedagógicos com diferentes públicos.

De acordo com a analista educacional do PTI, Kamila Duarte, essa é uma oportunidade para que os “makers” coloquem em prática suas ideias e potencializem habilidades como resolução de problemas, trabalho em equipe, liderança e inovação.

“Será uma verdadeira imersão no universo da cultura maker em um ambiente inovador, com estrutura única na região e acompanhamento de profissionais com capacidade para conduzir o atendimento de acordo com as particularidades de cada integrante”, explicou a especialista.

Se a geração anterior buscava se aperfeiçoar em datilografia, informática básica e outros cursos atualmente em desuso, hoje, fomentar o raciocínio lógico, a manipulação de ferramentas, o desenvolvimento de invenções é a nova “pegada” para quem quer investir na formação dos futuros profissionais, “sem perder o entretenimento e a descontração características para a faixa etária”, finalizou Kamila.

Os ingressos podem ser adquiridos no formato individual por oficina ou um pacote completo com todas as atividades, através do endereço https://bit.ly/3bljxJL.

LABMAKER IGUAÇU

O Labmaker Iguaçu é um espaço que dispõe de ferramentas, maquinários e uma equipe especializada para modelagem e amadurecimento de ideias para desenvolvimento de soluções que podem ser aplicadas em nosso dia-a-dia nos mais variados. O objetivo do laboratório é se tornar um espaço de uso compartilhado e multidisciplinar dedicado ao desenvolvimento de projetos e promover a cultura de criatividade e inovação, através do incentivo à educação ativa e integração de competências entre os atores de Foz do Iguaçu e região

SERVIÇO

O que: Férias Maker PTI-BR

Inscrições e valores: https://bit.ly/3bljxJL.

Fale com a equipe: cursoseducacao@pti.org.br | WhatsApp: (45) 3576-7148

Créditos: PTI-BR.