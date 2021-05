Inscrições abertas para a Especialização em Gestão em Saúde

Ofertada pela UNILA em parceria com a UAB, pós-graduação tem 120 vagas distribuídas em quatro cidades do Paraná.

Estão abertas as inscrições para o curso de Especialização em Gestão em Saúde, na modalidade Educação a Distância, ofertado pela UNILA no âmbito do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). No total, são 120 vagas distribuídas nos polos de apoio presencial da UAB de Céu Azul, Foz do Iguaçu, Guaraniaçu e Laranjeiras do Sul. Todos os detalhes sobre o processo seletivo encontram-se no Edital 21/2021, disponível em http://bit.ly/EditalPosSaude . As inscrições são online e devem ser realizadas até o dia 13 de junho.

A pós-graduação é inteiramente gratuita, sem cobrança de mensalidade ou taxa de inscrição. As atividades didático-pedagógicas serão realizadas no ambiente virtual de aprendizagem da UNILA, por meio de ferramentas interativas com mediação docente, tutorial e de recursos didático-tecnológicos. Além disso, serão realizados encontros presenciais obrigatórios. No momento da inscrição, o discente deverá informar em qual polo da UAB irá participar das atividades presenciais.

As vagas são destinadas a graduados em cursos da área de saúde, como Biologia, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva. O objetivo é capacitar esses profissionais para atuarem na melhoria da qualidade da atenção à saúde e do cuidado prestado ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Com 390 horas/aula, divididas em atividades presenciais e a distância, o curso pretende propiciar conhecimentos que favoreçam a compreensão dos fundamentos e da dinâmica de formulação e de execução das diretrizes do SUS; o reconhecimento dos diferentes sistemas de vigilância em saúde; a compreensão e o domínio de metodologias de planejamento e organização dos serviços de saúde nos três níveis de decisão; o manejo de ferramentas e procedimentos de análise e intervenção no processo de trabalho em saúde; e a compreensão da organização dos sistemas logísticos em saúde para a adequada gestão dos serviços de saúde pública.

De acordo com o Edital, o resultado do processo será publicado no dia 9 de julho e as matrículas devem ser realizadas entre 12 e 16 de julho. As aulas estão previstas para iniciarem em outubro de 2021, com término em março de 2023.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas pelo e-mail lato@unila.edu.br.

Créditos: UNILA