Inscrições para especializações na área da Educação têm início neste sábado (1º)

UNILA lançou editais de seleção dos cursos de pós-graduação em Ensino de História e América Latina e em Gênero e Diversidade na Educação.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) da UNILA lançou, recentemente, os editais de seleção de dois cursos de pós-graduação lato sensu voltados para professores da rede pública e demais profissionais da área da Educação. A especialização em Gênero e Diversidade na Educação e a especialização em Ensino de História e América Latina abrem o período de inscrição neste sábado (1º).

Os cursos são destinados a professores que atuam na Educação Básica, além de outros profissionais da educação e de outras áreas interessados nas temáticas. Como todos os programas da UNILA, a inscrição e os cursos são gratuitos.

Ensino de História e América Latina

O período de inscrições da pós-graduação lato sensu em Ensino de História e América Latina é de 1º a 31 de outubro. Os interessados devem ler o Edital 129/2022 , onde está o cronograma completo e detalhes do processo seletivo. As inscrições são online e devem ser realizadas por meio do sistema SIGAA .

São ofertadas 50 vagas, 50% para candidatos brasileiros e 50% para candidatos estrangeiros provenientes de outros países da América Latina e do Caribe. As aulas serão ministradas majoritariamente aos sábados, podendo haver a oferta de disciplinas optativas em dias da semana, no período noturno.

Destinado a portadores de diploma em Ciências Humanas, especialmente professores que atuam na Educação Básica na região da fronteira trinacional, o curso tem o objetivo de contribuir para a superação de concepções eurocêntricas e nacionalistas no ensino e refletir sobre a escola como espaço de diálogos sobre as relações culturais, sociais e de ensino-aprendizagem.

Gênero e Diversidade na Educação

Até 2 de novembro, estarão abertas as inscrições da pós-graduação em Gênero e Diversidade na Educação. A pós-graduação oferta 45 vagas, divididas entre candidatos brasileiros e candidatos estrangeiros provenientes de outros países da América Latina e do Caribe. Os interessados devem inscrever-se por meio do sistema SIGAA . O processo seletivo é composto por avaliação do currículo e entrevista. O cronograma completo de seleção está no Edital 126/2022 .

O curso, na modalidade lato sensu , tem o objetivo de oferecer aos professores da rede pública e demais profissionais da área de Educação, conhecimentos científicos acerca da promoção, do respeito e da valorização da diversidade étnico-racial, de orientação sexual e de identidade de gênero. As aulas ocorrerão às sextas-feiras, em período noturno, e aos sábados em período matutino e vespertino.

Créditos: UNILA.