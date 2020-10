Inscrições para FIciencias 2020 são prorrogadas até 7 de outubro

Estudantes do Brasil, Paraguai e Argentina podem inscrever projetos em diferentes temáticas para a Feira Virtual

Alunos interessados em participar da 9ª edição da Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FIciencias) ganharam mais alguns dias de “fôlego” para cadastrar seus projetos na primeira etapa de seleção para o evento. A área de Ciência e Educação do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), responsável pela organização da Feira, prorrogou o período de inscrições até 07 de outubro.

A FIciencias 2020 está prevista para os dias 7 a 11 de dezembro, no formato de Feira Virtual, 100% online, no canal da FIciencias no YouTube. O regulamento e as inscrições estão disponíveis no site do evento: ficiencias.org.

Podem participar alunos matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico ou em cursos de educação de jovens e adultos em níveis equivalentes, dos estados do Paraná e Santa Catarina, no Brasil; da Argentina; e do Paraguai.

Serão selecionados até 150 trabalhos nas áreas de conhecimento das Ciências Humanas, Exatas, Biológicas, Agrárias, Sociais Aplicadas, Saúde ou Engenharias. Os estudantes podem se reunir em grupos de até três alunos e devem ter um orientador com mais de 18 anos, que pode ser um professor da escola, um aluno em fase de graduação ou já graduado, para auxiliar na condução da pesquisa.

Os trabalhos serão avaliados pelas comissões técnica e científica, compostas por representantes das Instituições de Ensino Superior que realizam a FIciencias e técnicos do Parque Tecnológico Itaipu, os autores dos melhores projetos receberão prêmios em dinheiro, além de troféus e medalhas

Por conta das restrições causadas pela pandemia da Covid-19, a versão para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), a FIciencias Kids, não deve acontecer.

Acompanhe as novidades da FIciencias também no Facebook: www.facebook.com/ficiencias.