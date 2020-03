Inscrições para o Mestrado em História da UNILA são prorrogadas

Foram prorrogadas, até 29 de abril, as inscrições para o processo seletivo de alunos regulares para o mestrado em História. Inscrição e curso são gratuitos. As aulas estão previstas para começar em agosto de 2020. As normas e regras para a inscrição estão previstas no edital PPGHIS 22/2019 (bit.ly/historia_unila_). Confira o novo cronograma em bit.ly/historia_cronograma.

Os candidatos devem inscrever-se por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), da UNILA (bit.ly/sigaa_historia). O Programa de Pós-graduação em História oferta 18 vagas, distribuídas em duas linhas de pesquisa: “Modernidades, instituições e linguagens” e “Movimentos sociais, fluxos culturais e identidades”. O processo seletivo destina-se a candidatos que concluíram a graduação em qualquer área do conhecimento e que tenham interesse em desenvolver investigações que se vinculem às linhas de pesquisa do programa.

O processo seletivo possui duas fases: a primeira consta de análise do projeto de pesquisa; e a segunda fase inclui uma entrevista em português ou espanhol por vídeo (via Skype). A divulgação do resultado final será no dia 22 de maio, e as matrículas devem ser efetuadas entre os dias 4 e 6 de agosto.