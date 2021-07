Instituto das Cidades Inteligentes visita Parque Tecnológico Itaipu

O presidente do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), Leandro Vergara Raimundi e sua comitiva, estiveram na última quarta-feira, 27, em Foz do Iguaçu para conhecer o Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), onde foram recebidos pelo diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), general Eduardo Garrido, e o diretor de negócios e inovação, Rodrigo Régis de Almeida Galvão.

Em reunião, o ICI apresentou sua experiência em projetos de TIC e no desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes, que já foram aplicadas em Curitiba (PR), Londrina (PR), Inácio Martins (PR), Almirante Tamandaré e Osasco (SP).

O presidente do ICI conheceu o Programa Vila A Inteligente e comentou sobre as suas impressões positivas. “Fiquei bastante impressionado com a proposta do Vila A Inteligente. Desejamos nos aproximar dos trabalhos que estão feito aqui na região”, disse Leandro Vergara Raimundi.

Comitiva ICI

Além do presidente Leandro Vergara Raimundi, também visitaram o PTI-BR, o assessor institucional do ICI, Fabrício Zanini, e o consultor de parcerias do ICI, Luís Mário Luchetta. Ambos também já foram presidentes do Instituto.

