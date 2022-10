Itaipu Binacional desenvolve projeto para implantação de rede privativa de 5G

Iniciativa pioneira no setor elétrico brasileiro tem como objetivo promover pesquisa, desenvolvimento e inovação, gerando negócios a partir da tecnologia; Parque Tecnológico Itaipu – Brasil atuará na execução do projeto.

A Itaipu Binacional está investindo na implantação de uma rede privativa de 5G na área do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), para dar início a pesquisas e desenvolvimento de aplicações com essa nova rede. A iniciativa, inédita no setor elétrico brasileiro, tem como foco o desenvolvimento regional baseado em um ecossistema de inovação.

A tecnologia 5G, que aos poucos se espalha pelo Brasil, vai muito além de downloads mais rápidos nos celulares. A nova rede permitirá a interconexão mais rápida e robusta de equipamentos e dispositivos e um tráfego de dados muito mais intenso, o que possibilitará o desenvolvimento de produtos inovadores em diversas áreas, incluindo energia e agronegócios.

Entre os benefícios proporcionados pelo projeto estão a entrega de soluções aplicáveis não só à modernização tecnológica e transformação digital da usina, mas que também podem ajudar a superar desafios tecnológicos nas diversas áreas de atuação da binacional, incluindo gestão, segurança, meio ambiente etc.

Além disso, a infraestrutura de conectividade privada 5G promoverá a geração de novos modelos de negócios, aceleração de startups, estímulo ao empreendedorismo e o desenvolvimento da economia.

A proposta é atuar, inicialmente, com as temáticas Infraestruturas Críticas e Cidades Inteligentes, com potencial de expansão para aplicações no Agronegócio e Energia. O projeto também deverá contar com ações de educação e de inovação aberta, conectando universidades, startups e demais atores do ecossistema de inovação.

A implantação da rede privada 5G tem como apoiador o Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), que participou da fase de planejamento da arquitetura a ser implantada no Parque.

Segundo o gerente do Centro de Tecnologias Abertas e IoT (Internet das Coisas) do PTI-BR, Willbur Souza, a instituição já conta com uma infraestrutura de base e avançados laboratórios de prototipação em um modelo de ambiente experimental real (Living Lab) para validação de projetos tecnológicos. “A partir dessa iniciativa de Itaipu, o ambiente contará também com uma arquitetura de rede privada 5G pura (stand-alone) dedicada, possibilitando testes, projetos de pesquisa e desenvolvimento e também validações de solução com conectividade 5G”, afirmou.

Soluções e negócios

Para o gerente do Centro de Empreendedorismo do PTI-BR, Regean Gomes, o fortalecimento da infraestrutura de base tecnológica é um dos pilares para o desenvolvimento econômico da sociedade. “Desde 2018, a instituição vem desenvolvendo, junto à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e Itaipu Binacional, a instalação de infraestruturas e criação de ambientes de teste e validação que impulsionam a geração de negócios, crescimento e criação de empresas”, destacou.

“Esse é mais um passo na jornada de inovação e transformação digital voltada para a geração de negócios e empreendedorismo realizada pelo PTI-BR em Foz do Iguaçu, região oeste e Brasil”, concluiu.

Saiba mais sobre o 5G

A nova geração de internet móvel, o 5G, chegou para revolucionar a integração do físico com o digital, impactando o mercado por meio da geração de novos negócios e o dia a dia das pessoas. O 5G já está presente em todas as capitais brasileiras e sendo gradativamente expandido ao restante do território nacional, criando um cenário para que sejam exploradas as novas capacidades possibilitadas por esse novo recurso.

Com uma velocidade entre 1 e 10 Gbps, a tecnologia do futuro representa 100 vezes ou mais velocidade em comparação a sua antecessora, o 4G. Sua utilização deve impactar desde a indústria e o agronegócio até a vida das pessoas, por meio de áreas como segurança, mobilidade e saúde.

Além do maior alcance e segurança no acesso à internet móvel em comparação à tecnologia 4G, a nova rede também possibilitará a evolução da IoT, resultando em maior eficiência na interação e transmissão de dados entre objetos e a internet.

Crédito: Kiko Sierich/PTI.