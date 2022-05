Itaipu Binacional sediará Simpósio Global sobre Água e Energia em junho

Evento em parceria com a UNDESA será realizado de 13 a 15 de junho e tem formato híbrido (presencial e virtual).

A Itaipu Binacional sediará o primeiro Simpósio Global de Soluções Sustentáveis em Água e Energia. O evento, organizado juntamente com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA), será realizado de 13 a 15 de junho e tem formato híbrido (presencial e virtual).

Especialistas em água e energia de todo o mundo participarão das sessões plenárias e eventos paralelos. O objetivo do encontro é contribuir para a construção de políticas públicas que possam orientar a implementação de soluções sustentáveis em água e energia nos cenários regional e internacional.

Na ocasião, serão compartilhados casos e boas práticas que promovam diversos aspectos do desenvolvimento sustentável, como o acesso ao saneamento e energias renováveis; luta contra a pobreza; promoção da saúde; educação; segurança alimentar e crescimento econômico; bem como a luta contra as mudanças climáticas, entre outras questões relacionadas.

Entre os participantes estão Eddie Rich, diretor executivo da Associação Internacional de Energia Hidrelétrica (IHA); Ricardo Gorini, Diretor Sênior de Programas da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA); Guillermo Koutodjian, diretor interino de Integração, Acesso e Segurança Energética da Organização Latino-Americana de Energia (OLADE); e Paul Appleby, representante do Conselho Mundial de Energia (WEC), além de representantes dos governos brasileiro e paraguaio e da diretoria da Itaipu.

Os profissionais da Itaipu de ambas as margens também compartilharão suas experiências durante o evento. O primeiro dia do simpósio será realizado no Cineteatro Barrageiros, na margem brasileira da usina hidrelétrica, enquanto o segundo dia acontecerá no Centro de Recepção de Visitantes (CRV), na margem paraguaia. No último dia, os participantes farão um passeio técnico por áreas da usina e suas reservas e refúgios.

Este simpósio é promovido no âmbito da parceria entre a Itaipu e a UNDESA, instituições que fundaram a Rede Global de Soluções Sustentáveis em Água e Energia em 2018, que reúne organizações de todo o mundo que trabalham com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6 (água) e 7 (energia) de forma integrada e sinérgica, a fim de contribuir para o cumprimento das diretrizes da Agenda 2030. Da mesma forma, a intenção da Rede é compartilhar boas práticas em água e energia com instituições e governos.

A programação completa e outras informações estão disponíveis em http://www.itaipu.gov.br/meio-ambiente/simposio-global-de-solucoes-sustentaveis-de-agua-e-energia.

