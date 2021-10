Itaipu capacita interessados em edital de patrocínio nas áreas de educação e cultura

Empresa vai investir R$ 1,1 milhão em ações na área de influência da usina, que compreende 53 municípios da Amop, Altônia (Noroeste) e Mundo Novo (MS). Podem participar entidades sem fins lucrativos.

Representantes de entidades sem fins lucrativos participaram, nesta sexta-feira (8), de uma capacitação on-line sobre o segundo edital de seleção pública de patrocínio da margem brasileira da Itaipu Binacional, lançado no final de setembro. Serão contemplados projetos nas modalidades de esporte e cultura.

O objetivo do encontro, que teve 140 inscrições, foi orientar as entidades, de forma simplificada, sobre como fazer o pedido de patrocínio e a prestação de contas.

O valor total destinado nesta edição será de R$ 1,1 milhão para ações na área de influência da usina, que abrange 53 cidades da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop), além de Altônia (Noroeste do Estado) e Mundo Novo (MS). Juntos, esses municípios têm uma população estimada de 1,3 milhão de habitantes.

A capacitação foi aberta pelo diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira, que deu as boas-vindas aos participantes, e conduzida pela gerente da Divisão de Gestão da Comunicação Social (CSGC.GB), Teresa Raquel Angheben. Também participaram os instrutores Yuri Vieira Perez e Neide Dallabrida, técnicos especialistas na área de patrocínio. Todo o encontro foi traduzido por intérpretes de Libras.

Segundo o general Ferreira, o lançamento do edital reafirma o compromisso da Itaipu com o desenvolvimento social da área de influência da usina, de forma inclusiva e responsável. Ele destacou a importância das duas áreas (esporte e cultura) para a formação do caráter e da personalidade do cidadão brasileiro. “Temos que proporcionar oportunidades aos jovens e, para isso, o esporte e a cultura são fundamentais”, afirmou.

Em 2019, antes da pandemia de covid-19, quando foi lançado o primeiro edital de patrocínio, a Itaipu também fez uma capacitação, presencial naquela oportunidade, que reuniu caravanas de toda a região. Vinte e seis projetos foram contemplados. “Esperamos repetir o sucesso”, afirmou Teresa.

Detalhamento

Os participantes da capacitação desta sexta-feira receberam informações sobre as principais etapas do processo, como enquadramento da proposta ao edital; o preenchimento adequado dos campos do cadastro e da proposta, no momento da inscrição; informações sobre contrapartidas (divulgação da imagem institucional de Itaipu), entre outras.

As ações patrocinadas pela Itaipu, conforme o edital, podem ser de caráter esportivo, como promoção ou participação em competições, maratonas, campeonatos, torneios e afins; e/ou artístico-cultural, incluindo produção de espetáculos, performances, festivais artísticos, culturais e musicais, realização de mostras e afins. O valor máximo por ação é de R$ 50 mil.

O edital de patrocínio pode ser consultado no site da Itaipu, em www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios. As inscrições estão abertas desde o dia 4 de outubro e podem ser feitas até as 17h do dia 22 de outubro. Os projetos contemplados poderão ter início a partir de 24 de janeiro de 2022.

De acordo com a Divisão de Gestão da Comunicação Social, a celebração dos termos de patrocínios seguirá o cronograma de execução das ações selecionadas. A prestação de contas deverá ser feita até 90 dias após a conclusão da ação.

O edital segue as premissas básicas da boa gestão pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência –, conforme o artigo 37 da Constituição, dentro das normas preconizadas pelo governo federal.

Créditos: Sara Cheida / Itaipu Binacional.