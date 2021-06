Itaipu celebra Mês do Meio Ambiente com série de atividades

Programação inclui ações voltadas para a comunidade externa e para o público interno da empresa.

A celebração do Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho, terá uma série de atividades promovidas pela Itaipu Binacional ao longo de todo o mês. A programação, coordenada pela Divisão de Educação Ambiental, da diretoria de Coordenação, inclui ações voltadas para a comunidade externa e para o público interno da empresa.

Benchmarking em meio ambiente, Itaipu é reconhecida internacionalmente no setor e já recebeu o prêmio Water for Life, da Organização das Nações Unidas (ONU), na categoria “Melhores práticas em gestão da água”. Na semana passada, nove embaixadores estrangeiros estiveram em Foz do Iguaçu para conhecer as ações da empresa na área ambiental, em visita organizada pela própria Itaipu, Ministério de Relações Exteriores e Ministério de Minas e Energia.

Para o diretor-geral brasileiro, general João Francisco Ferreira, a programação do Mês do Meio Ambiente contribui para propagar as boas ações praticadas por Itaipu e replicadas mundo afora. “Um trabalho de muita responsabilidade e que nos orgulha muito, pois mostra a importância das energias renováveis para o setor elétrico e para o planeta.”

Uma das ações vai envolver jovens dos 55 municípios atendidos pelo Convênio Linha Ecológica (nível médio e universitário). Eles foram convidados a participar do Seminário Virtual “Cuidando de Nossa Biodiversidade”. O evento começa nesta quarta-feira (2) e segue até o dia 8 de junho, com a participação de 350 jovens. As inscrições se encerraram na segunda-feira (31) e todas as vagas foram preenchidas.

Para o público infantil, serão lançados três vídeos: “A História da Semente”, com fotografias do desenvolvimento de uma semente cultivada; “A História da Jacutinga”, um teatro de sombras; e o vídeo a “Cadeia Alimentar”, com foco na onça-pintada. Os vídeos serão publicados nos dias 9, 16 e 24 de junho na página do Youtube do PTI (https://www.youtube.com/user/ptibrasil).

A partir do dia 7 de junho também serão entregues cerca de 100 mil ímãs de geladeira com orientações e cronograma da coleta seletiva para as residências cadastradas pelos municípios nos programas municipais de coleta seletiva.

Público interno

Dentro da Itaipu, a primeira iniciativa alusiva ao tema foi a instalação de novos informes da coleta seletiva em áreas comuns dos escritórios. A ideia é de facilitar o acesso à informação, dirimindo dúvidas. A partir deste mês de junho, as lixeiras receberão nova adesivagem, trazendo por escrito o tipo de resíduo adequado a cada uma delas.

Nesta quarta-feira (2), será divulgado um vídeo tutorial sobre a coleta seletiva na Itaipu. O material, produzido pela Divisão de Educação Ambiental e Divisão de Imprensa, será encaminhado por e-mail a todos os colaboradores (com link) e publicado nos canais internos de comunicação.

A partir do dia 7 de junho, os empregados, estagiários e jovens aprendizes começarão a receber, via malote, uma cartilha ilustrada sobre a técnica da compostagem doméstica.

A Educação Ambiental também vai enviar um e-mail sobre o tema, com links do Youtube, sobre técnicas de compostagem doméstica. “A ideia é incentivar os colegas a adotarem essa prática da compostagem em casa, que traz inúmeros benefícios e pode ser uma forma de envolver as crianças no cuidado com a natureza”, explica Rodrigo Cupelli, da Divisão de Educação Ambiental.

Pesquisa e melhoria contínua

As ações para a melhoria contínua da coleta seletiva na Itaipu estão em consonância com as sugestões feitas pelos próprios colaboradores, em pesquisa feita pela Divisão de Educação Ambiental no último mês de abril. Foram 307 respondentes no total.

“A coleta seletiva na Itaipu é uma força-tarefa de diversas áreas da empresa e consideramos o resultado da pesquisa satisfatório para nos dar subsídios na adoção de melhorias e reforçar o que já funciona”, disse Cupelli.

Outra ferramenta para auxiliar a sustentabilidade do setor é o Reciclômetro, um painel interativo, criado pela Diretoria de Coordenação e a Superintendência de Informática da Itaipu, com apoio do Parque Tecnológico Itaipu, que informa dados sobre a gestão de resíduos sólidos. O Reciclômetro traz informações sobre a coleta seletiva nos 55 municípios do Oeste do Paraná e pode ser acessado pela intranet.

Estímulo à coleta seletiva

A Itaipu destinou, em 10 anos, aproximadamente 1.000 toneladas de recicláveis (sem contabilizar lenhas) para a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu (Coaafi). A renda obtida com a venda do material ajuda a manutenção da sede administrativa da cooperativa, que hoje emprega 85 catadores em sete Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs).

Em toda a sua área de abrangência, a Itaipu tem realizado convênios com as prefeituras e entidades formadas por catadores para a melhoria e o fortalecimento da coleta seletiva.

A Divisão de Ação Ambiental atua diretamente nesta frente, oferecendo, inclusive, ações visando ao desenvolvimento profissional e social da classe dos catadores.

Créditos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional