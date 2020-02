Itaipu destina R$ 1,3 milhão em patrocínios para instituições de ensino do Oeste do Paraná

Foram selecionadas 26 propostas. Serão contempladas 76 escolas públicas de 12 municípios.

A Itaipu Binacional acaba de concluir o processo de seleção pública de patrocínios. A iniciativa é inédita. Ao todo, foram selecionadas 26 propostas que receberão R$ 1.344.423,70 para desenvolverem seus projetos. Esse valor vai beneficiar 76 instituições públicas de ensino de 12 municípios do Oeste Paranaense.

A seleção pública de patrocínios, lançada pela Itaipu no segundo semestre de 2019, contempla ações socioambientais, educativas, esportivas, culturais e/ou tecnológicas de centros municipais de educação infantil, colégios e escolas públicas da educação básica (ensino infantil, fundamental e/ou médio) das redes estaduais e municipais. O valor máximo por ação é de R$ 100 mil.

“Por meio da seleção pública, a Itaipu estabeleceu uma forma mais transparente e democrática para as instituições terem acesso a esses recursos”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

E complementou: “A resposta da comunidade ao edital foi excelente e estamos certos de que ajudaremos a promover projetos que deixarão um legado para a população”.

A íntegra do resultado da seleção pública já está disponível no site da Itaipu (https://www.itaipu.gov.br/sala-de-imprensa/patrocinios). A celebração do termo de patrocínio seguirá o cronograma de execução dos projetos selecionados. As ações deverão ser iniciadas entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. As prestações de contas deverão ser feitas até 90 dias depois da conclusão de cada ação.

A seleção pública é uma iniciativa da gestão Silva e Luna, que redirecionou o uso de recursos para patrocínios, contratos e convênios que tenham aderência à missão da empresa. O patrocínio atende basicamente ações e iniciativas dentro dos 55 municípios da área de influência de Itaipu.

Todo o processo foi executado pela Divisão de Gestão da Comunicação Social (CSGC.GB) com o apoio de várias áreas da empresa. Foram feitas duas capacitações para orientar representantes de instituições de ensino sobre o processo. Cerca de 180 pessoas, vindas de 25 municípios, participaram dos dois encontros (nos dias 2 e 30 de outubro de 2019).

Foto: Rubens Fraulini