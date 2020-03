Itaipu é cenário para a apresentação do novo Duster, da Renault

Como contrapartida para a cessão do espaço, na usina, a fabricante de veículos vai doar R$ 50 mil para uma entidade assistencial de Foz do Iguaçu.

Duas gigantes em sinergia. A Itaipu Binacional foi escolhida pela Renault para o lançamento do novo Duster, nesta quarta-feira (4), pelo seu gigantismo na produção de energia e cenário deslumbrante. A barragem da usina iluminada foi palco da apresentação do novo Duster a um grupo seleto de convidados, entre diretores da empresa, representantes da marca, jornalistas e diretoria de Itaipu e PTI.

Segundo o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, as parcerias na área de mobilidade e compartilhamento de software há anos com o PTI e usina foram essenciais na escolha da hidrelétrica para reunir grandes players de mercado.

Nesta quinta-feira (5), 200 pessoas participam de uma programação especial para a apresentação do veículo. O roteiro inclui visita panorâmica e palestras, entre elas sobre compartilhamento de veículos, que inclui parceria com o laboratório de mobilidade inteligente. Já na sexta, cerca de 130 pessoas devem visitar o Parque Tecnológico Itaipu e a usina.

Mais de 600 pessoas participam da programação da Renault na Itaipu até sexta-feira (6). Como contrapartida para a cessão do espaço, a marca vai doar R$ 50 mil para uma entidade assistencial de Foz, seguindo diretriz do diretor-geral brasileiro, Joaquim Silva e Luna.

Foto: Kiko Sierich