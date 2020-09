Itaipu e Governo do Paraná formalizam convênio para duplicação da BR-469

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna, formalizam nesta sexta-feira (25), às 11h30, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, uma parceria entre o Estado e a hidrelétrica para a duplicação de 8,7 quilômetros da BR-469, a Rodovia das Cataratas, em Foz do Iguaçu.

O investimento estimado é de R$ 139,4 milhões, dos quais R$ 136,3 milhões serão financiados pela Itaipu Binacional e o restante pelo Governo do Paraná, que também será responsável pelo gerenciamento da obra.

O trecho a ser duplicado é conhecido como Rodovia das Cataratas e vai do trevo de acesso à Argentina até o Parque Nacional do Iguaçu. O projeto está sendo concluído e, após a aprovação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), a obra será licitada.

Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Foz do Iguaçu para o lançamento da pedra fundamental da obra, uma antiga reivindicação do município e do trade turístico.

Foto:Geraldo Bubniak/AEN