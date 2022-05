Itaipu e governo estadual dão início à revitalização da ponte de Guaíra

Com investimento de R$ 18 milhões, obra tem prazo de execução de 18 meses e visa a readequar a ponte ao volume de tráfego atual.

A Ponte Ayrton Senna, em Guaíra (PR), passará por uma revitalização completa. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta sexta-feira (27), na cidade paranaense, com a presença de representantes do governo do Paraná e da Itaipu Binacional, parceiros na iniciativa. No total, serão investidos cerca de R$ 18 milhões, custeados pela binacional.

“É uma ponte que, quando foi inaugurada, em 1998, recebia cerca de 1 milhão de veículos por ano. Hoje, são mais de 3 milhões, então, precisava passar por esta revitalização”, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Estamos conseguindo avançar com os projetos em parceria com as prefeituras e com a sociedade civil organizada, e também por ter essa gigante que é a Itaipu como parceira”, afirmou.

O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, agradeceu o bom relacionamento com o governo e com a binacional, que possibilitou esse investimento que trará reflexos positivos para a economia do município. “Não somos o fim do Paraná. Somos a entrada para quem vem do Paraguai e do Mato Grosso do Sul”, disse, em alusão ao corredor logístico transfronteiriço que passa pelo município.

Também participaram da cerimônia o assessor especial da Diretoria-Geral Brasileira, almirante Luiz Carlos Faria Vieira (representando o diretor-geral brasileiro, almirante Anatalicio Risden Junior); o secretário de estado da Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti; o secretário de estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza; o prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho; o presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná e prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marcianak; além de deputados e outras autoridades.

A revitalização compreende a execução de um novo pavimento de concreto, no lado paranaense, no trecho de 1,1 km entre o fim do perímetro urbano de Guaíra e o início da ponte sobre o Rio Paraná; e também a recuperação, reforço estrutural, reabilitação e substituição da iluminação, com luminárias LED da ponte de 3,6 km que liga os municípios de Guaíra (PR) a Mundo Novo (MS).

Também está prevista a execução de melhorias no sistema de drenagem e serviços de manutenção em todo o trecho contemplado pelas obras. A previsão para execução é de 18 meses. O consórcio executor é formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Eireli e Legnet Engenharia Ltda.

A revitalização da Ponte Ayrton Senna faz parte de um amplo programa de investimentos em infraestrutura da Itaipu Binacional, que tem como parte de sua missão institucional promover o desenvolvimento sustentável da região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Outras obras em parceria com os governos federal e estadual incluem a segunda ponte entre os dois países (Ponte da Integração), a Estrada Boiadeira e o Contorno Oeste de Cascavel.

Ponte

A ponte denominada “Ponte Ayrton Senna”, trecho de ligação entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, inaugurada em 24 de janeiro de 1998, foi administrada pelo governo do Paraná até o mês de dezembro de 2015, quando foi integrada à malha rodoviária sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná.

O tráfego é de cerca de 15 mil veículos/dia, composto em grande parte por automóveis que se deslocam à cidade de Salto del Guairá, no Paraguai, onde há um centro comercial, e por caminhões que transportam, basicamente, produtos agrícolas dos estados da região Centro Oeste e do Paraguai, tendo como principais destinos as indústrias de beneficiamento e o porto de Paranaguá.

Crédito: Jonathan Campos/AEN/Itaipu Binacional.