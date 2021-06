Itaipu e parceiros abrem inscrições para curso gratuito de empreendedorismo voltado aos jovens

Público-alvo são os egressos dos programas de Estágio e do PIIT, ambos da Itaipu, e jovens beneficiados pela Rede Proteger de Foz do Iguaçu, além de seus familiares. Serão 100 vagas, divididas em duas turmas.

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Programa Energia Empreendedora, desenvolvido pela Besouro Agência de Fomento Social em parceria com a Itaipu Binacional e a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu.

A capacitação de 20 horas, gratuita aos participantes, será entre os dias 26 e 30 de julho, das 19h às 22h. As aulas serão on-line, via Youtube. Serão duas turmas, cada uma delas com 50 pessoas. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas por meio do link: https://www.energiaempreendedora.com.

O público-alvo são os egressos dos programas de Estágio e de Iniciação e Incentivo ao Trabalho da Itaipu (PIIT) e jovens beneficiados pela Rede Proteger de Foz do Iguaçu, de 18 a 35 anos. Os familiares dos jovens também serão convidados, considerando que muitos deles possuem negócios ou ideias de empreendimento que podem ser alavancados ou concretizados por meio desta iniciativa.

A iniciativa pretende contribuir com o crescimento e a independência profissional dos jovens, tornando-os cientes de seu potencial empreendedor, e mostrando que novas oportunidades de negócio podem aumentar a competitividade e as opções no mercado de trabalho de Foz e região.

Entre os temas tratados estão fluxo de caixa, custo fixo e custo variável, inovação e criatividade para os negócios, gestão de pessoas, vendas, como calcular o preço do seu produto ou serviço e soluções para manter o negócio durante a crise causada pelo novo coronavírus.

A partir da metodologia exclusiva criada pela Besouro Agência de Fomento Social, ao final do programa o aluno torna-se capaz de colocar o seu negócio em prática. Para incentivá-lo a levar a ideia adiante, ele pode participar de uma incubação, durante 90 dias, período em que recebe a mentoria de um profissional da Agência Besouro. Além disso, todos os participantes recebem, via grupo no WhatsApp, materiais exclusivos que contribuem na estruturação de seus negócios. Quem concluir com aproveitamento de mais de 70% receberá certificado.

Em função da pandemia da covid-19 os participantes terão encontros on-line, mas receberão os kits de materiais impressos em suas residências. Cada kit é composto por pasta, apostila personalizada, cards (atividades), bloco de notas e matriz de negócios.

Para outros dados, acesse o site do Energia Empreendedora, no endereço https://www.energiaempreendedora.com. Egressos dos programas da Itaipu também podem entrar em contato com a coordenação dos programas pelos telefones 45 3520-6299 (PIIT, falar com Vinícius Ortiz) e 45 3520-6314 (estagiários, com Aliny). Informações junto a Guarda Mirim podem ser obtidas com o professor Paulo, pelo número 45 99910-6521 (WhatsApp), e com a Besouro, por meio do WhatsApp, no número 55 51 8166-6124.

Créditos: Itaipu Binacional