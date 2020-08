Novidade! Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso “Gestão para Sustentabilidade Territorial”, agora em espanhol.

Mais informações no press-release abaixo:

Itaipu e PTI lançam segunda turma do curso Gestão para Sustentabilidade Territorial em espanhol

O objetivo é estender a rede de multiplicadores de boas práticas para a América Latina

Estão abertas até o próximo domingo, 30, as inscrições para a segunda turma, em espanhol, do nível básico do curso “Gestão para Sustentabilidade Territorial”, oferecido pelo Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Itaipu Binacional. Serão disponibilizadas 50 vagas que podem ser preenchidas no endereço pti.org.br/eis.

A formação em espanhol visa atender a demanda de inscritos e interessados, oriundos de países da América Latina como Paraguai, Colômbia, Chile, Argentina, Venezuela e Bolívia. A ideia é ampliar a rede de multiplicadores de boas práticas para além do território nacional. A primeira turma oferecida no idioma contou com mais de cem inscritos, preenchendo todas as vagas ofertadas.

De acordo com gestor do convênio pela Itaipu, Rodrigo Cupelli, essa é uma oportunidade única de fazer uma imersão nos conteúdos e vivências da sustentabilidade ligados ao setor da produção de energia hidrelétrica. “A Itaipu é uma empresa de referência mundial na produção de energia hidrelétrica e em programas e projetos de responsabilidade ambiental e social. A Escola possibilita que as pessoas se capacitem para que, a partir do exemplo da Itaipu, apliquem essas experiências em seus locais de atuação”, detalhou Cupelli.

Sobre o curso

A formação aborda de forma sistematizada e didática os conceitos, projetos e programas socioambientais desenvolvidos pela Itaipu em seu território de atuação ao longo dos anos. Desenvolvido na modalidade de Ensino à Distância (EaD), o curso é gratuito e os conteúdos estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do PTI, com carga horária de 40 horas.

A trilha de aprendizagem do curso é composta por diversos conteúdos de apoio que também estão disponíveis para toda a comunidade, através de vídeos no Youtube e podcasts no Spotify.

Além disso, a equipe da Escola Internacional para Sustentabilidade (EIS), responsável pela elaboração e aplicação do curso, realiza todo o suporte necessário para os alunos e está disponível para orientações através do e-mail: [email protected] e pelo telefone/WhatsApp: +55 45 99121-4862.

Crédito:

Assessoria de Comunicação Institucional

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil