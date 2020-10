Itaipu espera receber quase 5 mil turistas no Feriadão da Padroeira

O Complexo Turístico Itaipu (CTI) deve receber 4.819 pessoas nos três dias do Feriadão da Padroeira do Brasil, entre sábado (10) e segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora da Aparecida. O número inclui os três atrativos em funcionamento: Itaipu Panorâmica, Ecomuseu e Refúgio Biológico Bela Vista (RBV). A visitação marca a retomada do turismo na cidade: em setembro, 10.148 turistas passaram pela margem brasileira da binacional.

Para receber os turistas, o CTI vai ampliar o atendimento. A visita Itaipu Panorâmica, que tem saídas diárias a cada hora em dias comuns, aumentou para cada meia hora, das 9h às 17h, durante o feriadão. Ecomuseu e RBV, que não abrem na segunda-feira, estarão em funcionamento no dia do feriado, 12 de outubro. O Ecomuseu atende das 10h às 17h e o RBV terá seis horários ao longo dos dias.

“Este feriado vai ser a prova de que Foz do Iguaçu está preparada para retomar o turismo em maior escala. Quem vier, irá contar para os outros que em Foz há segurança sanitária, bom atendimento e atrativos que só existem aqui”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Joaquim Silva e Luna.

Para ele, “o turista quer exatamente isso: desfrutar de um destino que oferece não apenas belezas incomparáveis, mas também hotéis com muito conforto e uma gastronomia que já é destaque nacional”.

Toda a visita é feita seguindo um rígido protocolo sanitário em consonância com a campanha “Cansado de ficar em casa? Vem pra Foz!”, desenvolvida por Itaipu e parceiros, dentro do programa Acelera Foz. Para receber os turistas, foram tomadas medidas como a aquisição de robôs de desinfecção de áreas do circuito, tapetes sanitizantes, aferição de temperatura dos turistas, higienização dos ônibus a cada nova visita e disposição de álcool em gel 70º em diversos pontos dos roteiros. O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório.

Turismo em Foz

O Parque Nacional do Iguaçu, carro-chefe do Destino Iguaçu, está preparado para receber uma grande visitação no Feriado da Padroeira. O atrativo vai abrir na segunda-feira, excepcionalmente para o feriadão. O atendimento acontece entre 8h e 17h.

Em relação à rede hoteleira, espera-se uma ocupação média de 38,7%, o que demonstra o crescimento do setor – no auge da pandemia a ocupação não passava dos 5%. Hotéis 5 estrelas devem atingir ocupação de 62,9%. Já os de 2 estrelas terão 25% de ocupação, segundo as estimativas.

Créditos: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional e Kiko Sierich / PTI