Itaipu homenageia Foz do Iguaçu e promete colaboração eterna

No aniversário da cidade, empresa anuncia um pacote de medidas para amenizar a crise e garante novas obras no futuro.

Nesta quinta-feira (10), quando Foz do Iguaçu comemora 107 anos de fundação, a Itaipu Binacional tem uma mensagem simples e direta para os iguaçuenses: podem contar sempre com o apoio da empresa que a cidade viu nascer. Em mensagem, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, sintetiza este apoio: “Continuem contando conosco”.

Ele lembrou que Itaipu faz parte da história de Foz do Iguaçu desde 1974, quando a entidade binacional foi criada para construir e depois operar a maior hidrelétrica do mundo até aquele momento.

Esta participação na história da cidade se consolidou mais recentemente, com a vinda a Foz de todos os integrantes da diretoria executiva brasileira, afirmou o diretor. “E, também, pelas muitas ações e obras estruturantes que Itaipu passou a realizar, em parceria com diversos órgãos, para propiciar o maior desenvolvimento econômico e social de Foz do Iguaçu e das cidades da área de influência”, acrescentou.

Obras sempre

Algumas das obras estruturantes já são bem conhecidas dos iguaçuenses: a segunda ponte sobre o Rio Paraná, a modernização e ampliação da pista do aeroporto internacional, a futura duplicação da Rodovia das Cataratas, além de ciclovias, do Mercado Municipal e muitas outras.

Mas o mais importante é que os investimentos de Itaipu em Foz e região não vão parar em 2023, quando Brasil e Paraguai renegociam o Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata das bases financeiras do custo da eletricidade produzida na usina.

O diretor-geral brasileiro de Itaipu já informou que mesmo com a redução da tarifa, que virá naturalmente com o término das dívidas da construção da usina, os orçamentos futuros contarão sempre com uma parcela de recursos para permitir a implantação de outras obras que sejam consideradas importantes para o bem-estar dos iguaçuenses e dos moradores de municípios vizinhos.

Anúncio de “pacote”

Às vésperas do aniversário de Foz, Itaipu anunciou um pacote de ações e iniciativas que irão beneficiar cerca de 30 mil pessoas até o final do ano.

O pacote inclui o início da duplicação dos 8,7 quilômetros da Rodovia das Cataratas, que deverá gerar empregos importantes para a atual fase da economia, e a entrega da revitalização do Gramadão da Vila A, em outubro, um renovado ponto de encontro e lazer dos iguaçuenses.

Itaipu também já definiu que doará, em breve, 20 mil cestas básicas para a população em situação vulnerável, e programou o início da capacitação de 2,2 mil profissionais de vários setores, especialmente do turismo.

O turismo será beneficiado ainda com uma nova campanha de divulgação do Destino Iguaçu, que incluirá a captação de eventos.

Como disse o general Ferreira, “são contrapartidas que fazemos em prol de uma cidade que tão bem acolheu nosso empreendimento e nosso corpo funcional, de forma bastante respeitosa e carinhosa”.

Contrapartidas que se resumem a dois aspectos principais: atendimento à população, com geração de empregos no momento desta crise econômica provocada pelas medidas restritivas, e criação de uma nova infraestrutura, que garantirá “uma nova guinada na economia de Foz do Iguaçu e região”, finalizou o diretor-geral brasileiro de Itaipu.

Créditos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional