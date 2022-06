Itaipu leva mensagem ambiental a 90 mil alunos da rede pública de 55 municípios

Atividade faz parte de programação alusiva ao Dia do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho.

O convênio Linha Ecológica, promovido pela Itaipu junto ao Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, começou nesta segunda-feira (6) uma ação de conscientização que deverá atingir 90 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas dos 55 municípios que fazem parte da área de influência da usina.

Os alunos estão recebendo um lápis-semente e aprendendo como cuidar para que germine e possa se transformar numa árvore. Os lápis vêm com sementes de araçá, goiabeira e embaúba. A ação de educação ambiental da Itaipu é alusiva ao Dia do Meio Ambiente (5 de junho), mas irá se estender até setembro para atingir as escolas municipais da região.

“Trata-se de uma campanha alinhada ao tema definido pela ONU para este Dia do Meio Ambiente, que é ‘somos um povo e temos uma só Terra’”, afirmou Lucilei Rossasi, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu. “A mensagem principal é a importância da vegetação para o planeta, para a produção de água, para o cuidado com a biodiversidade, para o cuidado com as pessoas, estabelecendo essa conexão”.

Em Foz do Iguaçu, a ação teve início na Escola Municipal Emílio de Menezes. Ali, a gestora de Educação Municipal de Foz, Katlin Camila Fernandes, falou sobre a importância das árvores para a sociedade e o planeta, e os conhecimentos básicos para o plantio, procurando aguçar a curiosidade dos pequenos pela natureza, a ciência e a preservação do meio ambiente. “No final, eles assumem o compromisso de cultivar”.

Artur dos Santos, 10 anos, parece que já entendeu a mensagem. Para ele, cuidar do meio ambiente é essencial porque “faz parte da nossa vida”. O amigo Pedro Henrique Espanhol, também de 10 anos, apontando para a escola ao redor, lembra que “sem o meio ambiente, nada disso existiria”. As amigas Magda Pacheco, Ana Julia Ramos e Ana Rafaela Correia dos Santos destacaram que as árvores são essenciais para sobrevivermos, “para respirarmos melhor”.

