Itaipu Panorâmica terá alteração no horário a partir desta quarta-feira (18)

Passeio pela hidrelétrica binacional terá redução nos horários em função do anoitecer mais cedo. Mudança é temporária.

A partir desta quarta-feira (18), o último horário do passeio Itaipu Panorâmica passará a ser o das 16h. A alteração acontece para garantir uma boa experiência de visitação, já que, neste período, o pôr do sol acontece mais cedo. O atendimento voltará ao horário normal a partir do dia 10 de julho.

Mais tradicional das opções do Complexo Turístico Itaipu, o passeio Itaipu Panorâmica tem saídas em média a cada 30 minutos, de quarta a segunda-feira, a partir das 8h30.

Em uma hora e meia, os turistas percorrem diversos pontos da usina a bordo de ônibus do tipo “double decker”, com direito a parada para fotos em alguns dos locais mais marcantes. Todo o passeio é guiado (em português, inglês e espanhol), com informações técnicas e curiosidades sobre os pontos visitados.

A disponibilidade de vagas e horários pode ser conferida no site do Complexo Turístico Itaipu (CTI), responsável pela gestão do turismo na usina. Basta acessar: www.turismoitaipu.com.br.

O valor do ingresso é de R$ 46. Moradores dos municípios da região binacional e lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam, mediante apresentação de comprovante de endereço. Todas as informações de outros passeios, como preços e horários, e compra antecipada dos ingressos, também podem ser feitas diretamente no site do Turismo Itaipu (www.turismoitaipu.com.br).

Créditos: SkyTakes/Árvore Filmes.