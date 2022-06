Itaipu participa do maior fórum de investimentos da América Latina

Diretor-geral brasileiro da usina esteve no painel temático “Infraestrutura e Competitividade”, nesta terça-feira (14).

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Anatalicio Risden Junior, corroborou mais uma vez o apoio da empresa às iniciativas do governo federal no que diz respeito a obras estruturantes. A declaração foi feita nesta terça-feira (14), no Brasil Investment Forum (BIF) 2022, considerado o maior fórum de investimentos da América Latina.

O diretor participou do painel “Infraestrutura e Competitividade”, ao lado do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; Bruno Westin, secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); Marco Cauduro, CEO do Grupo CCR; e Gustavo Favaron, CEO Global e Managing Partner do GRI Group, que atuou como moderador.

“Desde 2019, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, começamos a implantar na Itaipu uma gestão racional com austeridade, ou seja, fazer o melhor uso possível dos recursos que estavam dentro da empresa. Vamos devolver à sociedade um pouco do que a sociedade nos paga através dos custos da eletricidade”, afirmou o diretor.

Em sua fala, o ministro Marcelo Sampaio agradeceu a parceria da Itaipu. “Investimentos são fundamentais para um país que quer manter a rota do desenvolvimento, especialmente investimentos em infraestrutura”, disse ele, reforçando a importância do apoio da binacional especialmente na construção da Ponte da Integração.

Além de lembrar a parceria exitosa com o Ministério de Infraestrutura, Risden comentou sobre os investimentos na atualização tecnológica da usina e a importância da questão ambiental. “É possível ser uma empresa de alta produtividade que tem um grande cuidado com o meio ambiente”, disse.

Em relação ao setor elétrico, o diretor elogiou o trabalho que vem sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia (MME). “Planejamento é primordial em qualquer atividade, e isso vem sendo desenvolvido de maneira primorosa [pelo MME], ouvindo os usuários, tendo uma projeção de gastos e previsões de leilões futuros”. Segundo ele, “o setor elétrico tem plena condição de dar o apoio necessário para o desenvolvimento do país”.

BIF 2022

O Brasil Investment Forum 2022 reúne, nos dias 14 e 15 de junho, autoridades do setor público, representantes de bancos de desenvolvimento, executivos e CEOs de empresas globais para debater o ambiente de negócios brasileiro e as oportunidades existentes nos mais diversos setores da economia. Cerca de 600 pessoas acompanham presencialmente o evento, que também é transmitido ao vivo em www.brasilinvestmentforum.com.

Esta quinta edição do evento contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes, do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mauricio Claver-Carone, do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Augusto Pestana, entre outras autoridades.

O evento é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), pelo Ministério das Relações Exteriores, pelo Ministério da Economia e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem patrocínio premium da Itaipu Binacional e da Petrobras.

Os painéis abordam assuntos como a conjuntura econômica do Brasil e do mundo, tendências, competitividade e sessões que apresentarão o ambiente em setores como agronegócio, infraestrutura, energia, imobiliário, inovação e tecnologia da informação.

Crédito: Captura de tela/ApexBrasil/Itaipu Binacional.