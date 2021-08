Itaipu promove encontro de capacitação dos vereadores do Oeste do Paraná

Iniciativa reuniu os presidentes e vice-presidentes do legislativo de 55 municípios e faz parte do Programa de Formação de Vereadores: o Agente Público do Século 21.

A Itaipu Binacional promoveu, na última segunda-feira (23), um encontro virtual com os presidentes e vice-presidentes das Câmaras de Vereadores dos 55 municípios da área de atuação da empresa. A atividade faz parte do “Programa de Formação de Vereadores: o Agente Público do Século 21”, que pretende chamar a atenção para o tema e conectar as ações do legislativo e do executivo municipais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

A atividade foi coordenada pela Diretoria de Coordenação, por meio da Divisão de Educação Ambiental. A iniciativa tem a parceria do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e o apoio da Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná (Acamop).

Na segunda-feira, o superintendente de Meio Ambiente da Itaipu, Ariel Scheffer da Silva, participou da abertura e apresentou as ações socioambientais da binacional no território. Também participaram do evento o vice-presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros e prefeito de Santa Helena, Evandro Miguel Grade; e o presidente da Acamop e vereador de Céu Azul, Jorge Rieger.

A formação aconteceu por meio do Convênio Linha Ecológica e foi mediada pela consultora da Unesco Regina Migliori, professora nos MBAs da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), da Universidade do Meio Ambiente e Cultura de Paz de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo. Regina também é palestrante, articulista e autora de vários livros.

Durante a capacitação, os representantes dos legislativos municipais aperfeiçoaram o conhecimento em temas como o vereador como agente de desenvolvimento sustentável; o legislativo e os desafios do século 21; ética, lei e valores; planejamento estratégico do mandato; interação entre os agentes públicos do legislativo e executivo; abordagem sistêmica do vereador como agente público empreendedor; criação de valor para o mandato; e as dimensões de impacto da atuação da vereança.

O próximo encontro desta primeira turma acontecerá no dia 1º de setembro. No mesmo mês, os demais vereadores terão a oportunidade de participar em uma segunda turma.

Créditos: Itaipu Binacional